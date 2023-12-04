Тепличний комплекс із використанням геотермальної енергії побудують у Львівській області за EUR68 млн

ТОВ "Тріосан Холдінг Україна", представництво угорської компанії, що розвиває геотермальну енергетику в Європі, інвестує EUR68 млн у будівництво у Львівській області тепличного комплексу, що працюватиме з використанням геотермальної енергії, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у фейсбуці.

За його інформацією, це перший такий проєкт в Україні, в усьому світі їх усього декілька. У тепличному комплексі вирощуватимуть томати, огірки, перець і салат. Площа тепличного комплексу становитиме 15 га. Роботою забезпечать 180 осіб.

Як уточнила у фейсбуці Львівська облрада, під будівництво тепличного комплексу в с. Годині (Мостиська громада, Яворівський р-н) буде виділено 29,7 га. Опалюватимуть теплицю за допомогою геотермальної свердловини, яку побудують поруч на 4,5 га території.

"Оскільки основні постачальники з Херсонської та Запорізької областей перебувають у тимчасовій окупації і в Україні дефіцит тепличних овочів, це дуже актуальний проєкт. (...) Використання геотермальних ресурсів дасть змогу теплицям не залежати від газопостачання. Зокрема, економія газу на рік становитиме 8 млн кубометрів. Таким чином буде можливість постачати овочі за доступними цінами", - наводить пресслужба слова голови Львівської ОДА на офіційному сайті.

Будівництво планують розпочати 2024 року, а 2025-го запустять у роботу першу чергу. Повністю будівництво тепличного комплексу планують завершити до 2028 року.

Витрати на будівництво покриє ТОВ "Тріосан Холдінг Україна", яке вже підписало договір з американською фінансовою компанією, повідомив Козицький.

Крім того, Львівська ОВА, Львівська облрада та "Тріосан Холдінг Україна" підписали меморандум про співпрацю, що передбачає об'єднання інтелектуальних та адміністративних ресурсів для ефективної реалізації проєкту.

"Будівництво такої теплиці на Яворівщині – це перший крок впровадження геотермальної енергії на території країни, тому він має важливий потенціал для Львівської області", - резюмували у Львівській ОВА.

ТОВ "Тріосан Холдінг Україна" засновано 2020 року у Львові. За даними сайту youcontrol.com.ua, засновниками та бенефіціарами є Олександр та Юрій Ковальчуки, яким належить по 50% акцій. Статутний капітал компанії становить 100 тис. грн.

Згідно з даними на сайті компанії, Triosan Holding - угорська компанія, заснована в Будапешті 2015 року. Її основний напрям - розвиток геотермальної енергетики в європейських країнах.