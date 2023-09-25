Польський регулятор продовжив термін узгодження інвестицій "Епіцентр К" в Intersport Polska до 19 жовтня

Intersport Polska S.A. у понеділок уклала з ТОВ "Епіцентр К" (Київ) і його діловим партнером - кіпрською Paravita Holding Limited (Нікосія) додаток до інвестиційного договору про спільне інвестування у польську компанію щодо продовження терміну узгодження з польським антимонопольним регулятором UOKiK до 19 жовтня поточного року.

"Відповідно до підписаного додатка термін отримання інвестором і партнером необхідних дозволів від Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji та Konsumentów було подовжено до 19 жовтня 2023 року", - йдеться в біржовому повідомленні Intersport Polska в понеділок.

Це повторне продовження початкового граничного терміну узгодження угоди. Раніше 28 серпня сторони домовилися про продовження терміну до 30 вересня поточного року.

Увечері 25 вересня акції Intersport Polska подешевшали на 0,86% - до PLN1,16 за акцію, що відповідає капіталізації PLN39,25 млн (близько $9,03 млн за поточним курсом).

Як повідомлялося, 19 квітня цього року уклала інвестиційну угоду з "Епіцентр К", який в Україні також оперує магазинами під торговельною маркою Intersport, і Paravita Holding. Документ передбачає загальний обсяг інвестицій партнера й інвестора EUR10 млн. Цю суму, як очікується, буде використано, зокрема, для розвитку польської компанії через відкриття нових і модернізацію наявних магазинів.

Передбачалося, що за підсумками рішень загальних зборів від 20 квітня Paravita Holding до 7 жовтня 2023 року поетапно за п'ять траншів викупить акції нової емісії серії I на EUR7 млн у разі схвалення угоди UOKiK. Однак допускалося, що без дозволу регулятора Paravita Holding може вкласти в компанію EUR2,875 млн за умови, що її частка не перевищить поріг у 19,9% голосів на загальних зборах акціонерів.

Крім того, угода передбачала купівлю "Епіцентр К" до кінця цього року акцій нової емісії ще на EUR3 млн з оплатою їх у натуральній формі, що включає, зокрема, будівельні матеріали.

"Угода автоматично припиняє свою дію в разі невиконання попередніх умов до 31 серпня 2023 року відповідно до умов угоди", - йшлося в оголошенні від 19 квітня цього року.

Згідно з даними на сайті компанії, наразі найбільшими акціонерами INTERSPORT Polska є OTCF S.A. Ігор Клая (Igor Klaja) - 29,3%, Кшиштоф (Krzysztof) і Януш (Janusz) Пела - відповідно 22,53% і 11,30%, Марцін Богдані (Marcin Bogdani) - 5,7%.

У 2022/23 фінансовому році (завершився 31 березня 2023 року) виторг INTERSPORT Polska збільшився на 3,3% - до PLN239,5 млн, проте її чистий збиток зріс до PLN12,8 млн із PLN1,44 млн роком раніше.

До мережі INTERSPORT Polska, згідно з інформацією на сайті, входять 37 магазинів загальною площею 33,689 тис. кв. м із персоналом близько 450 осіб.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту.

Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри - в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.