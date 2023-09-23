Зеленський і Трюдо обговорили перспективи інвестування в Україну з представниками канадського бізнесу

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели зустріч із представниками канадського бізнесу в Торонто, повідомляє пресслужба президента.

"Учасники зустрічі приділили увагу перспективам інвестування в Україну та необхідним передумовам для того, щоб розпочати цей процес ще до закінчення війни", - зазначається в повідомленні.

Зеленський подякував Канаді за допомогу, яку отримує Україна, і наголосив на важливості реалізації проєктів із відновлення країни.

"Ми дуже зацікавлені у вашому приході в Україну, дуже зацікавлені у відновленні України - це те, чого ми сьогодні потребуємо. Це всі напрямки, в яких ви сильні. Ми дуже зацікавлені у вашій роботі, бізнесі та технологіях", - сказав Зеленський.

Зі свого боку Трюдо наголосив на важливості економічної підтримки України.

"Багато треба зробити в сенсі гуманітарної та військової допомоги. Але також багато треба зробити в економічному сенсі. Тому я радий, що ми можемо обговорити це з президентом Зеленським", - наголосив прем'єр-міністр.

Зазначається, що в зустрічі взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його заступник Ростислав Шурма, віцепрем'єр-міністр і міністр фінансів Канади Христя Фріланд, президент Конгресу українців Канади Олександра Чичій, керівники компаній, що працюють в інвестиційній, банківській, експортній сферах, а також у галузі будівництва, енергетики, технологій тощо.