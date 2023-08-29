Інвестиції

11:11 29.08.2023

Створюється інвестиційний фонд для будівництва трьох секцій ЖК "Оптимісто"

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Створюється інвестиційний фонд для будівництва трьох секцій ЖК "Оптимісто"

Будівництво трьох секцій ЖК "Оптимісто" фінансуватиметься за рахунок інвестиційного фонду (ІФ) InzhurBud, повідомив засновник Inzhur Андрій Журжій агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у споруджуваних 11-13 секціях ЖК "Оптимісто" заплановано 136 квартир загальною площею майже 7 тис. кв. м. Орієнтовні інвестиції в будівництво становитимуть $5,2 млн, з них $1,7 млн профінансує власними коштами Inzhur, а $3,5 млн - за рахунок зовнішніх залучень роздрібних інвесторів. Прогнозована прибутковість інвестиційного фонду InzhurBud - 15% річних у доларах США, термін діяльності 30 місяців.

"Зараз триває реєстрація ІФ InzhurBud. Ми анонсували запуск фонду 23 серпня, старт продажу сертифікатів плануємо відкрити 1 жовтня. Але станом на зараз уже є заброньовані заявки на 86% інвестицій", - пояснив Журжій.

Як повідомлялося, на початку 2022 року, перед війною, Журжій запустив перший український сервіс для спільного придбання нерухомості Inzhur REIT (Real Estate Investment Trust). Для інвестицій запропоновано низку об'єктів нерухомості, які було здано в оренду на 10-25 років мережі українських супермаркетів "Сільпо" та міжнародній мережі фастфуд-ресторанів McDonald's.

Станом на 1 серпня три фонди нерухомості Inzhur REIT мали 870 співвласників, яким уже виплачено 49 млн грн дивідендів.

Засновником та інвестором Inzhur є голова наглядової ради інвестфонду Zhurzhii Ventures Андрій Журжій. Фонд володіє девелоперською компанією Smile Development (яка побудувала і продала інвесторам понад 35 супермаркетів "Сільпо" і "Фора", а також житловий комплекс "Оптимісто", що розвивається, у с. Гатне під Києвом) та компанією з управління активами "Інвестиційні партнери", що управляє активами на 45 млрд грн в Україні та країнах Євросоюзу.

Теги: #іф #нерухомість #inzhurbud

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