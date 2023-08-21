Інвестиції

16:37 21.08.2023

У Вінниці почалося будівництво Volia Agri-Food Park

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У Вінниці почалося будівництво Volia Agri-Food Park

Стартувало будівництво Вінницького індустріального парку (Volia Agri-Food Park Vinnytsia), повідомив заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретяний.

"Наразі вже тривають підготовчі роботи. Згодом на території агропродовольчого парку з'явиться сучасний бізнес-центр для резидентів, логістичний центр та Light Industry Box для розміщення виробництва малих харчових підприємств", - написав він на фейсбук-сторінці.

Згідно з повідомленням, співзасновник U Park і співвласник фудтех-компаній HD Gtroup і GFS Борис Шестопалов із командою розпочали створення інноваційного майданчика, який "змінить економічний підхід у харчовій промисловості України, трансформує її із сировинної на виробництво готової продукції з високою доданою вартістю".

Під будівництво Volia Agri-Food Park Vinnytsia відведено 35,7 га. Очікуваний обсяг капіталовкладень - близько 3 млрд грн. У планах організаторів проєкту - працевлаштування близько 2 тис. осіб.

"Нині важливо якісно та ефективно розвивати всі галузі економіки. Відповідним майданчиком для цього стали індустріальні парки, якими наш муніципалітет займається тривалий час - будівництво інфраструктури та підведення інженерних мереж відіграють ключову роль у прискоренні запуску промисловості", - пояснив Очеретяний.

Як повідомлялося, Шестопалов на організованому UkraineInvest он-лайн форумі про логістику та індустріальні парки презентував проєкт створення спецкластерів на базі індустріальних парків, які ведуть бізнес із переробки. Вінницький проєкт буде дебютним.

На виділених для реалізації проєкту земельних ділянках буде розміщено будівлі на 125 тис. кв. м. Окрім виробництв на 107 тис. кв. м, там будуть і складські потужності на 14,4 тис. кв. м, адміністративні будівлі на 3,6 тис. кв. м.

Відстань до автобану - 2 км, до залізничної станції "Вінниця" - 4 км.

Капітальні інвестиції в проєкт оцінюють у $71,6 млн, з них в інфраструктуру і мережі заплановано вкласти майже $8 млн, у будівництво виробничих потужностей - $53,5 млн, складських - $7,2 млн, адміністративних - $2,9 млн.

Парк планують побудувати до кінця 2027 року.

U Park зацікавлений у со-інвесторах як у весь індустріальних парк, так і в будівництво, купівлю або оренду окремих його потужностей, а також у співпраці зі складськими операторами і девелоперами.

 

Теги: #індустріальний_парк #вінницька_область

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