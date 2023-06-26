Інвестиції

19:15 26.06.2023

Експортно-кредитне агентство Італії підтвердило готовність страхувати інвестиції італійських компаній в Україну

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Експортно-кредитне агентство Італії підтвердило готовність страхувати інвестиції італійських компаній в Україну

Експортно-кредитне агентство Італії (SIMEST) підтвердило готовність страхувати інвестиції італійських компаній в Україну, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці директор Ukraine Invest Сергій Цівкач.

"SIMEST оголосило про EUR500 млн підтримки для італійських компаній, які мають намір інвестувати в Україну", - зазначив він.

Як повідомлялося, заяву про наміри щодо співпраці у відновленні українського ринку приватного страхування підписали Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Єврокомісія, Норвегія, Швейцарія, Фонд технічного співробітництва TaiwanBusiness-ЄБРР та Україна в рамках Конференції з відновлення України в Лондоні.

Крім того, глобальний брокер з перестрахування Аоn, провідний світовий страховий і перестрахувальний майданчик Lloyd's оголосили про співпрацю з Vienna Insurance Group (VIG), спрямовану на розширення можливостей (пере)страхування для підвищення економічної стійкості України та підтримки відновлення і реконструкції країни. Брокерська компанія з перестрахування Marsh McLennan 22 червня оголосила про намір співпрацювати з урядом і страховиками України, щоб допомогти відкрити доступ до світового страхового ринку, повідомляється на сайті Marsh.

 

 

Теги: #інвестиції #україна #страхування

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