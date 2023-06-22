Інвестиції

10:09 22.06.2023

Австралійський бізнесмен Форрест підтвердив плани інвестувати $500 млн у Фонд розвитку України UDF

2 хв читати
Австралійський бізнесмен Форрест підтвердив плани інвестувати $500 млн у Фонд розвитку України UDF

Австралійський бізнесмен, голова інвестиційної компанії Tattarang і компанії Fortescue Metals Ендрю Форрест (Andrew Forrest) вкладе $500 млн у Фонд розвитку України UDF, який створюють разом з інвесткомпанією BlackRock, повідомляє Мінекономіки України з Конференції з відновлення в Лондоні.

Як ідеться в релізі на його сайті, Форрест буде стратегічним радником зі створення UDF і його інвестиційних груп - зелених стратегічних металів, зеленого заліза, зеленого водню і зеленої електроенергії, і виступатиме у складі консультативної групи для українського уряду.

Зі свого боку Форрест, виступаючи на конференції, закликав інших світових інвесторів побачити в Україні можливості відмінних довгострокових інвестицій.

Уточнюється, що ідею UDF задумав і розробив Форрест, надихнувшись планом Маршалла Другої світової війни, і ще в березні 2022 року він звернувся до голови BlackRock Ларрі Фінка, щоб отримати консультативну підтримку щодо створення інвестиційного механізму.

Уперше публічно про його плани виступити якірним інвестором та інвестувати $500 млн у фонд для розвитку напряму зеленої енергетики стало відомо в листопаді 2022 року.

У травні 2023 року Міністерство економіки України оголосило про призначення BlackRock FMA консультантом із дизайну Фонду розвитку України.

"Ми не маємо прагнути відновити те, чим була Україна з її застарілою інфраструктурою радянської епохи... Ми побудуємо майбутнє, яке буде цифровим, зеленим, справедливим і вільним від корупції", - сказав Форрест на конференції.

У пресрелізі зазначається, що благодійна організація Minderoo Foundation від Forrests уже внесла мільйони доларів на допомогу українському народу, зокрема профінансувала першу гуманітарну партію зерна з України в серпні та забезпечила критично важливі приміщення для зберігання зерна для фермерів, урожай яких інакше загинув би. Крім того, для забезпечення енергопостачання було надано 180 генераторів.

Теги: #інвестиції #україна #форест_ендрю

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:35 22.06.2023
У Стокгольмі Єврокомісія надасть усну оцінку Україні як країні-кандидату

У Стокгольмі Єврокомісія надасть усну оцінку Україні як країні-кандидату

03:06 22.06.2023
Ситуація на ЗАЕС украй нестабільна – заява МАГАТЕ

Ситуація на ЗАЕС украй нестабільна – заява МАГАТЕ

02:40 22.06.2023
Окупанти обстрілюють Херсон та Харківську область

Окупанти обстрілюють Херсон та Харківську область

02:02 22.06.2023
Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

Вілкул підтвердив, що у Кривому Розі пролунали вибухи

01:25 22.06.2023
Інвестиційні можливості України для нових енергетичних потужностей становлять близько $400 млрд

Інвестиційні можливості України для нових енергетичних потужностей становлять близько $400 млрд

01:21 22.06.2023
Кабмін призначив гендиректора Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції

Кабмін призначив гендиректора Офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції

01:14 22.06.2023
ЗС ЗСУ повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, у т.ч Київській та Києві

ЗС ЗСУ повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, у т.ч Київській та Києві

00:19 22.06.2023
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН щодо відновлення енергетики України

ДТЕК приєднався до ініціативи ООН щодо відновлення енергетики України

00:08 22.06.2023
Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

00:05 22.06.2023
Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

Конференція з відновлення України в Лондоні збере понад 1000 осіб із 61 країни

Україна і Японія проведуть спільну конференцію з відновлення України

Україна залучить до $8 млрд від південнокорейського фонду EDCF за пільговими умовами - Мінекономіки

Зеленський на зустрічі з делегацією США закликав американський бізнес до допомоги у створенні робочих місць

ОСТАННЄ

Інвестиційні можливості України для нових енергетичних потужностей становлять близько $400 млрд

Шмигаль розраховує на залучення майже $7 млрд на відновлення за допомогою механізму Координаційної донорської платформи

П'ять великих компаній зацікавлені в концесійних проєктах у порту "Чорноморськ"

Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

Топменеджер ЄБРР прогнозує "хвилю приватних інвестицій" у розвиток ВДЕ в Україні

Україна та ООН створять Фонд відновлення громад із загальним п'ятирічним бюджетом $300 млн

Philip Morris International інвестує $30 млн у будівництво нової фабрики у Львівській області

Carlsberg Group інвестувала 1,5 млрд грн у лінію з розливу продукції в банки на Київському пивоварному заводі

Intel вкладе понад 30 млрд євро у виробничий комплекс у Німеччині

Агрохолдинги відновили інвестування в сільгосптехніку до довоєнного рівня - дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА