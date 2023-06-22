Інвестиції

07:56 22.06.2023

Інвестиційні можливості України для нових енергетичних потужностей становлять близько $400 млрд

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Інвестиційні можливості України для нових енергетичних потужностей становлять близько $400 млрд

Інвестиційні можливості для нових енергетичних потужностей в Україні становлять $383 млрд, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в межах конференції URC2023, яка проходить зараз у Лондоні.

Такі цифри викладено в Енергетичній стратегії України до 2050 року, яку міністр презентував під час профільної сесії з відновлення енергосектора, зазначає міністерство енергетики на своєму сайті в середу ввечері.

Згідно зі стратегією, Україна має потенціал до 2050 року наростити потужності вітрової генерації - до 140 ГВт, на що потрібно $134 млрд, сонячної - до 94 ГВт (потреба в $62 млрд), накопичувачів енергії (energy storage) - до 38 ГВт ($25 млрд), атомної генерації - до 30 ГВт ($80 млрд), ТЕЦ і біоенергетичних потужностей - до 18 ГВт (немає даних щодо необхідного обсягу фінансування), гідрогенерації - до 9 ГВт ($4,5 млрд).

Крім того, зазначається, що близько $72 млрд необхідно для розвитку водневих технологій, $5 млрд - систем передачі, $4,5 млрд - гідроенергетики.

Під час свого виступу на сесії, що транслювалася онлайн, Галущенко наголосив, що енергетична стратегія до 2050 року полягає, зокрема, у створенні в Україні потужного європейсько-українського енергетичного хабу, який посилив би енергонезалежність сторін, насамперед від Росії, передбачає відновлення енергетичного сектора за найбільш сучасними та найбільш зеленими технологіями, базується на повній інтеграції енергетичних ринків України та Європи, а також передбачає активне використання європейцями українських ПСГ.

Він також зазначив, що Україна може експортувати до Європи 276 ТВт-год.

"Зараз наше споживання становить 109 ТВт-год, до війни було 184 ТВт-год. ми можемо досягти плюс 133 ТВт-год для власних потреб і 276 ТВт-год для експорту. У цьому наша стратегія, щоб ми стали справжнім енергохабом у Європі", - зазначив Галущенко.

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма у своєму виступі зазначив, що експортний потенціал України становить, зокрема, 35 млн тонн зеленої сталі, 3,5 млн тонн водню, 2,5 млн тонн зеленого аміаку, 10 млрд куб. м біометану.

За його словами, розвиток промисловості суттєво підвищить попит на електроенергію.

"Коли ми говоримо про виробництво зеленої сталі в Україні, ми говоримо про 150-160 ТВт-год додаткової потреби. Якщо ми вирішимо побудувати промисловість зелених добрив, щоб постачати українському с/г і 2,5 млн зеленого аміаку в Європу, це ще додатково 70 ТВт-год. Водень - плюс 20 ТВт-год. Крім того, Україна проходить процес трансформації транспорту, опалення. Тому загалом ми говоримо про 700 ТВт-год додаткової потреби", - описав він перспективи.

При цьому Шурма зазначив, що забезпечити такий попит може енергоромікс, який передбачає розвиток відновлюваної енергетики.

Також, він звернув увагу, що в України великий потенціал з обробки відходів, щоб таким чином теж виробляти е/е.

Водночас він закликав інвесторів реалізувати в Україні проєкти з виробництва сонячних панелей, вітротурбін, систем зберігання е/е, наголосивши, що Україна насамперед може запропонувати дешеву е/е для промисловості, а щодо акумуляторів - то вона має запаси всіх необхідних природних копалин для цього.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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