Ірландська компанія Kingspan Group реалізує великий інвестпроєкт в Україні обсягом понад $280 млн - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна сприятиме створенню інфраструктури для функціонування виробничого підприємства ірландської компанії Kingspan Group.

"Ірландська компанія Kingspan Group реалізує великий інвестиційний проєкт в Україні обсягом понад 280 млн доларів США. Обговорили з керівництвом компанії деталі його втілення відповідно до закону про держпідтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Допомагає з проєктом урядовий офіс UkraineInvest", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що важливим елементом проєкту є створення понад 700 робочих місць.

"Kingspan - один із найбільших інвесторів, що прийшли в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Компанія є світовим лідером у сфері виробництва високотехнологічних енергоефективних будівельних матеріалів. Україна потребуватиме їх для відбудови зруйнованого житла, індустріальних обʼєктів та інших об’єктів інфраструктури. Це також дозволить підвищити стандарти виробничих процесів в Україні до рівня кращих світових практик", - заявив Шмигаль.