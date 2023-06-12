Інвестиції

15:41 12.06.2023

Частка інвестиційних угод на первинному ринку нерухомості зросла до 20%

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Частка інвестиційних угод на первинному ринку нерухомості зросла до 20%

 Інвестиційний попит на ринку первинної нерухомості Києва відновився до 20%, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" концептолог групи компаній DIM Альона Піскунова.

"Якщо ще рік тому практично всі угоди, що укладалися в періоди активізації попиту, стосувалися тільки вирішення квартирного питання. Люди купували для себе, середня площа становила 60-70 кв. м. На сьогодні на ринок повернувся інвестор: уже близько 20% угод у сегменті "комфорт+" укладаються з такою метою. Їх цікавлять квартири трохи меншої площі - 45-50 кв. м", - розповіла Піскунова, коментуючи аналітичний звіт за п'ять місяців 2023 року.

Згідно з результатами звіту, інвестори частіше обирають однокімнатні європланування з досить просторими кухнями та окремою спальнею, а також ергономічно сплановані студії, де легко вміщуються всі необхідні функціональні зони.

"У структурі реального попиту 60% - це люди віком 30-40 років, третина - ті, кому за 40, а ще 10% - вікова категорія до 30 років", - ділиться спостереженнями Піскунова.

За її словами, серед критеріїв вибору об'єкта на першому місці наразі стоїть питання інфраструктурного наповнення та функціонал ЖК.

"Інвестори цікавляться безпосередньо проєктом: плануванням публічних просторів, лінійкою нежитлових приміщень і передбачуваних бізнесів, що створять екосистему комерційної інфраструктури, наявністю різноманітних відпочинкових, спортивних, дитячих зон під абсолютно різні запити й потреби, а також соціально-побутової інфраструктури, адже від цього напряму залежатиме розмаїття цільових груп, що можуть стати потенційними покупцями в майбутньому", - пояснила Піскунова.

Загалом, за словами фахівців компанії, на сьогодні ринок новобудов налаштований на максимальну персоналізацію продукту, включно з фінансовими інструментами для підтримки попиту, програмами лояльності. Наприклад, для людей, які обирають житло для себе, в DIM пропонують розстрочку до п'яти років із мінімальним першим внеском - 15%, програму з фіксацією курсу виплати розстрочки. Для інвесторів діє програма гарантованої прибутковості, де вони можуть на будь-якому етапі вийти з проєкту і протягом місяця повернути вкладені гроші.

"Такі програми показують, що девелопер має стійку фінансову модель і націленість на результат. Він так само, як і інвестор або покупець, налаштований якнайшвидше здати будинок в експлуатацію. Ці сигнали сприятливо впливають на реальний попит. Як результат, приріст і інвестиційного, і кінцевого продажу уже третій місяць поспіль на рівні 22% за всіма проєктами", - розповіла Піскунова.

Крім того, за її словами, про відновлення ринку свідчить зростання частки покупок квартир за повну вартість. У 2022 році тільки до 10% продажу у ГК були за 100% оплату, тоді як наразі 25% у структурі угод припадають на купівлю за повну вартість, решта - на розстрочку.

Заснована у 2014 році група компаній "DIM" складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні ГК ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК. На стадії будівництва - сім житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас" - "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.

Теги: #київ #нерухомість #dim

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