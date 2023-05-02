Ribas Hotels Group планує придбати прибуткові активи в 10 керованих компанією проєктах у західних областях України

Готельний оператор Ribas Hotels Group (Одеса) планує придбати прибуткові активи в 10 готельних комплексах, якими керує компанія, на етапі будівництва п'ять інвестиційних проєктів у партнерстві з девелоперами.

"У 2023-му і 2024 роках ми плануємо придбати прибуткові активи на суму 7 млн у. о. у більш ніж 10 проєктах, якими керує Ribas Hotels Group. Готельно-ресторанні комплекси, які входитимуть до портфеля, розташовані у Львові та області, а також в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Це здебільшого курортні напрямки, завантажені цілий рік", - повідомили в компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Наразі також триває будівництво в партнерстві з девелоперськими компаніями п'яти інвестиційних проєктів: WOL.GREEN Polyana в с. Поляна (Закарпатська обл.), Agate Resort & SPA та Morion у с. Микуличин, AMA Family Resort та Ribas Villas у с. Поляниця (усі - Івано-Франківська обл.). Відкриття об'єктів заплановано на 2023-2024 рр., а терміни окупності становлять 10 років, уточнила компанія.

Згідно з умовами інвестиційної програми Ribas Invest, поріг входу - 10 тис. у. о., водночас у компанії розраховують на річну прибутковість 9-12% із капіталізацією 5-10%. У компанії очікують, що інвестицією в дохідну нерухомість зацікавляться насамперед українці.

"Інвестування в нерухомість частинами і з вхідними порогом від 10 тис. у. о. відкриває можливість для сотень тисяч українців вкласти кошти в надійну компанію й прибуткову нерухомість. Для іноземців це скоріше інвестиція в благодійність або високоризикований актив, який може стати надприбутковим", - вважають у Ribas.

Ribas Hotels Group співпрацює (управління та бронювання) з 26 об'єктами готельно-ресторанного комплексу (міські, пляжні та гірськолижні готелі). Портфель компанії включає гірськолижний готель Ribas Karpaty (Буковель Івано-Франківської обл.), 5-зірковий Ribas Duke Boutique Hotel (Одеса), апарт-готель Wol.121 by Ribas (Одеса), бізнес-готелі бренду Ribas Rooms (Одеса, Луцьк, Біла Церква), міський Hotel Bortoli by Ribas (Одеса) та інші. На етапі проєктування та будівництва перебувають готелі у Львові, Києві, Івано-Франківську та інших містах України, а також у Польщі, Італії, Єревані та на Кіпрі.

Загальний номерний фонд мережі становить понад 1 тис. номерів у різних формах співпраці у восьми містах і курортних локаціях України.