Інвестиції

20:30 24.02.2023

"Харківобленерго" повністю відновило електропостачання у Великій Данилівці - приватному секторі Харкова

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"Харківобленерго" повністю відновило електропостачання у Великій Данилівці - приватному секторі Харкова

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" і підрядної організації повністю відновили електропостачання у Великій Данилівці - приватному секторі Харкова, що межує з Північною Салтівкою, повідомляють на сайті компанії в п'ятницю.

"З перших днів війни житлові будинки та комунікації Великої Данилівки зазнали значних ушкоджень: прямим влученням снаряда було знищено місцеву трансформаторну підстанцію, посічено та зруйновано залізобетонні опори, пошкоджено дріт майже в кожному прольоті ліній електропередачі", - зазначено в повідомленні.

Як зазначили в компанії, перші відновлювальні роботи в районі було проведено ще влітку. Водночас кілька вулиць було заживлено від високовольтної підстанції, розташованої на Липецькому напрямку. Однак через довгий фідер, тобто лінію, яка з'єднує цю підстанцію з пунктом розподілу електроенергії, надійність електропостачання у Великій Данилівці була недостатньою.

"Ще до війни енергетики планували провести реконструкцію місцевої мережі та підживити селище від однієї з міських підстанцій 110 кВ. Це і було, нарешті, зроблено", - наголосили в "Харківобленерго".

Роботи тривали близько місяця. Було замінено 84 опори лінії електропередачі 10 кВ, змонтовано новий провід та ізолятори. Крім того, виконано повну заміну розбитої трансформаторної підстанції.

"Проєкт було реалізовано в рамках інвестиційної програми товариства. Його виконання дозволило значно підвищити якість електропостачання у споживачів цієї частини Харкова", - резюмували в компанії.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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