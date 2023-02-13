Інвестиції

14:32 13.02.2023

ArcelorMittal Кривий Ріг зацікавлений у продовженні інвестицій в Україну - СЕО на зустрічі з ФДМ

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ArcelorMittal Кривий Ріг зацікавлений у продовженні інвестицій в Україну - СЕО на зустрічі з ФДМ

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг (АМКР, Дніпропетровська обл.) зацікавлений у продовженні інвестицій в Україну, повідомляється в пресрелізі Фонду держмайна (ФДМ) України в понеділок.

Згідно з ним, під час зустрічі 13 лютого заступника голови ФДМ Яни Матієвої з генеральним директором АМКР Мауро Лонгобардо та представниками підприємства відбувся обмін думками про перспективи розвитку української економіки та можливості залучення нових інвестицій.

"Мауро Лонгобардо розповів про зацікавленість ArcelorMittal у продовженні інвестування в Україну. Яна Матієва повідомила, що у 2023 році ФДМУ планує активно продовжувати малу приватизацію. Крім того, Фонд розраховує на відновлення великої приватизації також у поточному році" , - йдеться у пресрелізі.

Матієва подякувала ArcelorMittal за те, що компанія у цей складний період продовжує працювати в Україні.

ArcelorMittal Кривий Ріг - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

 

Теги: #гмк #arcelormittal #фдму

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