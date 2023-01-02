Інвестиції

16:47 02.01.2023

Кабмін докапіталізував "Укрфінжитло" держоблігаціями на 30 млрд грн

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Кабмін докапіталізував "Укрфінжитло" держоблігаціями на 30 млрд грн

Кабінет Міністрів України здійснив випуск облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) розміром 30 млрд грн в обмін на акції додаткової емісії держкомпанії ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), йдеться на сайті Нацбанку.

Згідно з ними, обсяг ОВДП у власності юросіб 30 грудня зріс на 30,789 млрд грн, тоді як ринкових розміщень на такі суми не було.

Згідно з постановами уряду №1415 від 21 грудня і №1444 від 27 грудня, для докапіталізації "Укрфінжитла" випущено п'ятирічні облігації зі ставкою дохідності 19,5% річних і купонним періодом один рік.

Згідно з інформацією на сайті "Укрфінжитло", його єдиний акціонер ухвалив рішення про додатковий випуск акцій на 30 млрд грн, або 149,93% статутного капіталу, 23 грудня, після чого Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку оперативно його зареєструвала 26 грудня.

"Укрфінжитло" є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян "єОселя". 100% акцій належать державі.

Перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко раніше повідомила, що фінансування "Укрфінжитла" буде достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

Теги: #нерухомість #овдп #облігації #укрфінжитло

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