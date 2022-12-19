Раді пропонують задіяти дипслужбовців до залучення іноземних інвестицій в Україну

Народний депутат Сергій Гривко (фракція "Слуга народу") пропонує задіяти дипломатичних службовців до залучення іноземних інвестицій в Україну.

Відповідний законопроєкт №8289 "Про внесення змін до закону "Про дипломатичну службу" щодо запровадження механізму участі дипломатичних службовців у процесі залучення в Україну іноземних інвестицій" нардеп зареєстрував у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт розширює функції дипломатів, які мають займатися, зокрема, залученням в Україну іноземних інвестицій. До функцій дипломатичних співробітників пропонують віднести роботу зі сприяння відкриттю на території України іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями, розширення міжнародного економічного партнерства за участю суб'єктів господарювання – резидентів України.

Законопроєкт передбачає премії (виключені в зарплату) за результативну роботу із залучення іноземних інвестицій в Україну.