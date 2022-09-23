Інвестиції

11:11 23.09.2022

Інвестиції бізнесу в Україну служать миру - Зеленський філантропічному саміту Forbes 400

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Інвестиції бізнесу в Україну служать миру - Зеленський філантропічному саміту Forbes 400

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників щорічного філантропічного саміту Forbes 400 інвестувати в Україну, що має багато інвестиційно привабливих проєктів, і наголосив, що такі інвестиції слугують миру, тоді як бізнес у Росії служить злу й агресії.

"Україна ніколи не вела незаконних воєн, ми не агресори. Коли будь-який економічний гравець працює у нас, це означає, що економічний потенціал, який він створює своїм бізнесом, допомагає реалізації тільки миру, тільки мирних цілей", – заявив Зеленський.

За його словами, якщо будь-яка компанія працює в Росії, вона опосередковано допомагає злу – як мінімум, сплачує податки в бюджет країни-агресора, тобто підтримує її економіку, яка служить терору.

"Коли будь-яка держава заграється з геополітикою і стає агресором, бізнес неминуче може стати співучасником цього зла", - зазначив глава держави, подякувавши всім компаніям і бізнесменам, які пішли з російського ринку, і запропонувавши їм інвестувати в Україну.

За словами Зеленського, Україна – єдине місце на землі, яке дуже органічно поєднує інвестування та філантропію. "В Україні можна бути інвестором і, як результат цього, філантропом. Можна бути навіть просто бізнесменом, і така цілком звична активність трансформується у справжню благу допомогу для сотень мільйонів чи навіть мільярдів людей", – сказав президент.

Як приклади він навів постачання аграрної продукції з України на глобальний ринок, які рятують людей від голоду в Ефіопії, Сомалі, Ємені, Лівані та інших країнах.

Зеленський закликав більше інвестувати в розширення технологій експорту та нові переробні потужності. "Що більше доданої вартості виробляє Україна, то більше доданої вартості отримує світ", – наголосив глава держави.

Він додав, що Україна має значний потенціал нарощування експорту електроенергії, зокрема "зеленої", і це реальний інструмент недопущення енергетичної бідності в Європі та заміщення російських енергоносіїв – брудних, оскільки їх видобувають із порушенням екологічних норм і за їхній рахунок фінансується війна.

"Саме тому інвестиції у розширення наших енергопотужностей – це порятунок від холоду для різних народів. Це важливий чинник у європейській кліматичній політиці", – сказав Зеленський.

За його словами, Україна має колосальні можливості у розвитку водневої енергетики й транспортування "зеленого" водню до Європи, а також значні запаси таких необхідних сучасній економіці літію, графіту та інших рідкісноземельних металів.

Серед інших можливостей країни він назвав деревопереробку й можливості будівництва потужностей для "зеленого" аміаку.

Теги: #інвестиції #зеленський

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