Інвестиції

20:33 03.08.2022

Естонія розробила план допомоги Житомирській області інвестиціями в інфраструктуру та освітні установи - Рейнсалу

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Естонія розробила план допомоги Житомирській області інвестиціями в інфраструктуру та освітні установи - Рейнсалу

Естонія розробила план допомоги Житомирській області інвестиціями в інфраструктуру та освітні установи, повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Ми розробили план допомоги області інвестиціями в інфраструктуру, освітні установи. Ми намагатимемося скласти певне спільне бачення на найближче майбутнє, але ми готові виділяти інвестиції, ми готові долучати інші країни до приєднання до наших заходів. Перший крок уже був зроблений - ми будуватимемо новий дитячий садок. Я думаю, що це символічний проєкт, що ми не здаємося, війна триває, але ми не здаємося", - сказав Рейнсалу на пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві в середу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс- Україна".

Він зазначив, що Естонія залучатиме національні ресурси, звертатиметься до неурядових організацій, державних, приватних організацій для того, щоб забезпечити співпрацю та позитивну реалізацію проєктів.

"Ми також залучатимемо наших партнерів і друзів долучитися до різних проєктів, оскільки певні проєкти з реконструкції треба закінчити до зими", - додав міністр.

 

 

Теги: #житомирщина #відновлення #естонія

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