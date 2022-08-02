Інвестиції

11:55 02.08.2022

Страхування воєнних ризиків є головною умовою залучення інвестицій в Україну - думка

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Страхування воєнних ризиків є головною умовою залучення інвестицій в Україну - думка

Страхування воєнних ризиків є головною умовою залучення інвестицій в Україну, зазначив колишній посол США в НАТО та спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курт Волкер на зустрічі з учасниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄВА) Warconomic Talks.

Як повідомляється на сайті ЄВА, на думку Волкера, покриття воєнних ризиків для інвесторів має стати ключовим питанням у найближчі місяці та роки для залучення інвестицій в економіку України. Для цього, за його словами, уряди країн-партнерів мають спрямувати певну кількість ресурсів на субсидування такого страхування.

Волкер зазначив, що розв'язана Росією війна кинула виклик українській економіці й стала ще одним чинником, який сколихнув глобальне економічне середовище. Зупинення бізнес-операцій, переривання логістичних маршрутів та ланцюжків постачань, призупинення експорту – всі ці фактори чинять тиск на економіку та збільшують інфляцію. У цьому контексті фінансова підтримка міжнародної спільноти є дуже цінною, але Україні знадобиться багато ресурсів для відновлення. Війна – це надзвичайна ситуація, яка потребує надзвичайних зусиль, зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи готові американські інвестори приходити в Україну, Волкер зазначив, що бачить значну підтримку та інтерес до України, зокрема з боку приватного сектору, але поки що не до кінця зрозуміло, які можуть бути гарантії безпеки та повернення інвестицій, захист інтересів інвесторів. За його словами, нині потрібне практичне керівництво, як іноземним інвесторам навіть за умов війни завести гроші в Україну.

Теги: #страхування #волкер

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