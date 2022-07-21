Salateira шукає партнера для виходу на ринок Туреччини – Савілов

Мережа салат-барів Salateira шукає партнерів для виходу на ринок Туреччини, повідомив співзасновник Salateira Олександр Савілов агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми шукаємо партнера в Туреччині серед компаній зі сфери HoReCa, які бажано мають власну мережу закладів харчування", - повідомив Савілов.

Інвестицію в одну локацію він оцінює в EUR220-230 тис., залежно від умов партнерства (міноритарій, мажоритарій або 50/50), і можна буде говорити загалом про інвестиції у розвиток турецької мережі Salateira.

Для самих закладів цікавлять локації в Стамбулі.

"Для нашого формату, преміумхелсі-фастфуд, оптимальним є приміщення на фудкорті торговельних центрів. Я дивився п'ятірку найкращих ТРЦ Стамбула – один із них і буде стартовим для розвитку мережі", - повідомив Савілов.

Salateira – міжнародна fast healthy мережа з принципом вільного вибору інгредієнтів. За даними сайту, до мережі входять 20 ресторанів у Києві, Дніпрі та Одесі. Компанія мала п'ять закладів за кордоном – у Мінську (Білорусь), але після початку війни франшизу було розірвано.