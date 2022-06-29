Інвестиції

13:44 29.06.2022

UFuture планує інвестувати $20 млн у створення індустріальних парків у Львові, Вінниці та Бучі – В.Хмельницький

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UFuture планує інвестувати $20 млн у створення індустріальних парків у Львові, Вінниці та Бучі – В.Хмельницький

Холдингова компанія UFuture має намір інвестувати $20 млн у створення індустріальних парків у Львові, Вінниці та Бучі", – поділився планами її засновник Василь Хмельницький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я розглядаю для індустріальних парків ділянки, зустрічаюся з мерами. У Львові та Вінниці ділянки по 15 га, у Бучі – 20 га. Загалом (орієнтовна інвестиція) може бути $20 млн", – повідомив Хмельницький.

На його думку, ці стартові ділянки надто компактні.

"Чому цього недостатньо? Що таке 15 га? Це орієнтовно 8–10 заводів. А коли ти побудував 10 заводів і там все гарно, то щороку місце стає ще більш привабливим. Туди приходить інвестор, якого влаштовують безпека й пільги, хоче розбудувати завод, а в тебе вже немає нічого. Тому індустріальні парки треба робити на площах 100–200 га, але, на жаль, таких ділянок не дуже багато", – розповів засновник UFuture.

Щодо джерел капіталу в умовах війни, він повідомив, що розраховує на власні та кредитні ресурси.

"У мене сьогодні майже нічого не працює, але дещо все одно є, бо я бізнесмен немаленький. Зустрівся з банком, в якого теж складна ситуація, ми домовилися, що платитиму 50% за кредитами. Тобто в мене якісь кошти є, ще якісь візьму в банку в кредит. Є програми 5, 10, 7%, це ж налаштовано на економічне зростання, я думаю, треба давати якісь пільгові кредити", – зазначив Хмельницький.

Теги: #хмельницький #ufuture

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