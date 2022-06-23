Європейські інвестиції у будівництво та модернізацію українських клінік до кінця року можуть становити близько EUR150 млн – Ляшко

Європейські інвестиції у будівництво та модернізацію українських клінік до кінця 2022 року можуть становити близько EUR150 млн, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Закликав інвесторів, бізнес та Європейський Союз не чекати на завершення війни та розпочинати сьогодні модернізацію лікарень та поліклінік у найбільш постраждалих районах. Потенційно зараз на зустрічах з інвесторами домовилися про можливі інвестиції вже цього року на рівні EUR150 млн у будівництво реабілітаційних клінік чи модернізацію лікарень", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі "1+1" у четвер.

Ляшко також повідомив, що, відповідно до найкращих європейських практик, на базі українських клінік можуть організовуватися університетські клініки. Зокрема університетську клініку в Україні може відкрити Люблінський медичний університет.

Ляшко також повідомив, що партнери з Європи та США передали Україні близько 8 тис. тонн лікарських засобів та медвиробів гуманітарної допомоги на загальну суму близько 11 млрд грн.