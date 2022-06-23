Інвестиції

15:38 23.06.2022

Європейські інвестиції у будівництво та модернізацію українських клінік до кінця року можуть становити близько EUR150 млн – Ляшко

1 хв читати
Європейські інвестиції у будівництво та модернізацію українських клінік до кінця року можуть становити близько EUR150 млн – Ляшко

Європейські інвестиції у будівництво та модернізацію українських клінік до кінця 2022 року можуть становити близько EUR150 млн, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Закликав інвесторів, бізнес та Європейський Союз не чекати на завершення війни та розпочинати сьогодні модернізацію лікарень та поліклінік у найбільш постраждалих районах. Потенційно зараз на зустрічах з інвесторами домовилися про можливі інвестиції вже цього року на рівні EUR150 млн у будівництво реабілітаційних клінік чи модернізацію лікарень", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі "1+1" у четвер.

Ляшко також повідомив, що, відповідно до найкращих європейських практик, на базі українських клінік можуть організовуватися університетські клініки. Зокрема університетську клініку в Україні може відкрити Люблінський медичний університет.

Ляшко також повідомив, що партнери з Європи та США передали Україні близько 8 тис. тонн лікарських засобів та медвиробів гуманітарної допомоги на загальну суму близько 11 млрд грн.

Теги: #інвестиції #україна #клініки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 23.06.2022
Стефанішина: Мобілізувати політичний консенсус щодо вступу країни до ЄС будемо тоді, коли будемо впевнені, що це посилить Україну

Стефанішина: Мобілізувати політичний консенсус щодо вступу країни до ЄС будемо тоді, коли будемо впевнені, що це посилить Україну

13:14 23.06.2022
Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата у члени ЄС - резолюція

Європарламент закликав лідерів ЄС надати Україні статус кандидата у члени ЄС - резолюція

08:08 23.06.2022
Ударна авіація на сході знищила ротно-тактичну групу противника та укріпрайон окупантів

Ударна авіація на сході знищила ротно-тактичну групу противника та укріпрайон окупантів

07:47 23.06.2022
За добу противник здійснив три ракетні удари по південних регіонах; знищено 20 окупантів, 3 одиниці техніки і два склади

За добу противник здійснив три ракетні удари по південних регіонах; знищено 20 окупантів, 3 одиниці техніки і два склади

07:40 23.06.2022
Окупанти обстріляли Криворізький район, в Апостоловому поранено дві людини, місто частково без світла та води

Окупанти обстріляли Криворізький район, в Апостоловому поранено дві людини, місто частково без світла та води

07:22 23.06.2022
Ця війна має завершитися справедливим трибуналом

Ця війна має завершитися справедливим трибуналом

07:13 23.06.2022
"Укрзалізниця" попередила про затримки низки поїздів через сходження з рейок вантажного вагона на ділянці Задвір'я – Красне

"Укрзалізниця" попередила про затримки низки поїздів через сходження з рейок вантажного вагона на ділянці Задвір'я – Красне

21:07 22.06.2022
Стефанчук сподівається на ухвалення парламентом Канади закону про конфіскацію російських активів

Стефанчук сподівається на ухвалення парламентом Канади закону про конфіскацію російських активів

20:36 22.06.2022
Зеленський обговорив із австрійським канцлером майбутній саміт Європейської ради та повоєнне відновлення України

Зеленський обговорив із австрійським канцлером майбутній саміт Європейської ради та повоєнне відновлення України

20:08 22.06.2022
Основну частину українських військовополонених утримують у таборі в Оленівці, поетапно всі вони будуть звільнені

Основну частину українських військовополонених утримують у таборі в Оленівці, поетапно всі вони будуть звільнені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

ЄС очолить зусилля щодо реконструкції післявоєнної України на засадах поєднання інвестицій із реформами - фон дер Ляєн

Данія невдовзі надасть Україні практичну допомогу у відновленні - глава МЗС

Країни G7 вирішили заборонити нові інвестиції в РФ, зокрема в галузі енергетики - заява

Масивні інвестиції буде спрямовано в Україну для відновлення після війни – Мішель

ОСТАННЄ

Націнвестфонд отримав завдання уряду керувати вилученими об'єктами РФ та її резидентів

Щорічна інвестконференція Dragon Capital з питань України залучила цього року рекордну кількість учасників

Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

Ірландська Kingspan має намір вкласти EUR200 млн у створення будівельного технохабу в Україні

Українські стартапи у 2021 р. залучили рекордні $780 млн венчурних інвестицій, у I кв.-2022 р. обсяги впали, але операції продовжилися – UVCA

ЄБРР має намір інвестувати $1 млрд у 2022 році і готовий профінансувати "Нафтогаз"

Проєкти модернізації під європейський стандарт колії від кордону до Львова та Ковеля потребують $75 млн інвестицій

Вітроенергетики закликають владу терміново налагодити виплати ВДЕ-генерації для її збереження в умовах війни

Тим, хто має намір інвестувати в землю, слід дочекатися вдалої кон'юнктури – думка

ДТЕК інвестував у відновлення мереж на Київщині 300 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА