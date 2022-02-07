Німеччина підготувала для України кредит на розвиток проєктів у сфері водневої енергетики

Німеччина підготувала для України кредит для розвитку проєктів у сфері водневої енергетики та планує надавати подальшу фінансову допомогу у цій сфері, повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Ми інвестуємо як ЄС у багато проєктів в Україні. Тому востаннє я дала чітко зрозуміти, що стосується водню, ми разом будемо втілювати з німецьким бізнесом проєкти. Тому ми підготували фінансовий кредит і плануємо подальшу фінансову допомогу в цій сфері, оскільки ми як партнер стоїмо на боці України", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в понеділок.

У свою чергу Кулеба зазначив, що Україна та Німеччина домовилися про конкретні подальші кроки у цій сфері.

"Усі ми знаємо тему "Північного потоку - 2", але не ним єдиним живуть наші країни. У нас є серйозне майбутнє, яке ми хочемо побудувати навколо відновлюваних джерел енергії. З огляду на це особливу увагу ми приділили проєктам у сфері водневої енергетики, які мають в ідеалі поєднати наші економіки та бути взаємовигідними для наших держав. Ми домовилися про конкретні подальші кроки у цій сфері", - наголосив глава МЗС України.