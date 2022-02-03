Інвестиції

20:56 03.02.2022

American University Kyiv із заявленими інвестиціями $33 млн відкрився в Україні

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American University Kyiv із заявленими інвестиціями $33 млн відкрився в Україні

"Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК, American University Kyiv) із запланованими інвестиціями в $33 млн заявив у четвер про операційний старт роботи в столиці України Києві та плани за 10 років довести кількість студентів до 7,2 тис.

"Американська освіта – найкраща у світі, так склалося. Це буде топовий, можливо, найкращий університет в Україні... У планах через п’ять років навчати 3800 студентів, через десять років – 7200", – сказав на презентації ректор АЮК Роман Шеремета, доктор філософії з економічних наук університету Purdue, який для керування проєктом повернувся в Україну.

За його словами, університет, який працюватиме в рамках 25-річної ліцензійної угоди з Arizona State University (ASU) – одним із найбільших університетів США з понад 135 тис. студентів, уже в лютому розпочинає приймати документи, щоб із березня запустити магістерські програми з управління бізнесом та ІТ Global Management і Software Engineering, а з квітня – програми навчання протягом життя.

Шеремета додав, що з вересня цього року планується запустити магістерську програму Business Analytics, а також чотири бакалаврські програми: Business Administration, Global Management, Computer System Engineering та Software Engineering.

Відповідно до оприлюднених планів, цього року в АЮК буде 370 студентів. Навчання на бакалавраті та магістратурі відбуватиметься англійською мовою. Ректор зазначив, що попередні заявки свідчать про високий попит та дають змогу очікувати високого конкурсу на навчання в університеті.

Початок вступної кампанії на 2023 рік заплановано на жовтень 2022 року, перший випуск – у червні 2023 року, а перший набір на інженерний факультет – у вересні 2023 року.

За словами ректора, лише на найближчі 10 років намічено відкриття шести факультетів: бізнес-адміністрування, факультет цифрових технологій EPAM, інженерна справа, медицина, право, архітектура та дизайн.

Заявлена на презентації вартість навчання – $8 тис. на рік на бакалаврських програмах та $9 тис. на рік – на магістерських. Шеремета зазначив, що передбачено різноманітні стипендії, бюджет на які на весняні магістерські програми становить $150 тис., на осінні програми – $100 тис.

Як заявив президент-засновник АЮК Рік Шенгроу, який відповідає за створення партнерств у Східній Європі та Центральній Азії у створеній ASU Cintana Education, у США вартість такого навчання становить $25-35 тис. і вище.

Шеремета додав, що університет пропонуватиме отримання подвійного диплома – українського та американського, для чого необхідно буде до трьох-чотирьох років бакалаврату або року магістратури в АЮК додатково рік повчитися в ASU очно чи онлайн.

Із планованих інвестицій у $33 млн $6 млн АЮК інвестує в реновацію будівлі столичного Річкового порту площею 7,75 тис. кв. м, який університет узяв у оренду на 10 років із правом продовження. За словами ректора, перший потік студентів у березні вже займатиметься в частково відремонтованій будівлі, а повне закінчення робіт заплановано на травень. Для реновації будівлі Річпорту університет залучив архітекторів із вашингтонського бюро Perkins&Will.

Як повідомив Шеремета, навчальний корпус у будівлі Річкового порту може прийняти до 2000 студентів, тому АЮК веде переговори щодо розширення іншою будівлею в Києві, зокрема готовий її придбати.

Серед співзасновників АЮК – Курт Волкер, який був спецпредставником США з питань України у 2017-2019 роках. В інтерв'ю Forbes Україна наприкінці минулого року він повідомив про плани залучити фінансування U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

Forbes зазначав, що українським інвестором проєкту є BGV Group Management співвласника мережі АТБ Геннадія Буткевича, а про своє партнерство з новим університетом у середу заявив також енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова.

Згідно з держреєстром, ТОВ "Вищий навчальний заклад "Амерікан Юніверсіті Київ" було зареєстровано у травні 2020 року зі статутним капіталом 1 тис. грн. Спочатку його засновниками виступили співзасновник клініки Ilaya, керівник ТОВ "Амерікан Хоспіталіті Груп Київ", що також претендувало на фінансування DFC, Олексій Шершньов із часткою 76% і ТОВ "Сіті Істейт Менеджмент" (м. Дніпро) BGV Group з 24%. Наразі власником 100% значиться Шершньов, проте з правом голосу на 76%.

Теги: #університет #арізона #україна #запуск
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