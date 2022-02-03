Інвестиції

16:09 03.02.2022

ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

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ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

Інвестиції Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україну у 2021 році сягнули EUR554 млн, що на 50% менше, ніж у 2020 році, коли інвестиції перевищили EUR1 млрд, повідомила пресслужба банку.

"Європейський інвестиційний банк, банк Європейського Союзу, інвестував EUR554 млн у 2021 році у розвиток транспортної інфраструктури, міської мобільності, освітньої інфраструктури та місцевої економіки України, зокрема підвищення стійкості до пандемії COVID-19", – зазначено в релізі банку в четвер.

Україна залишилася основною країною-реципієнтом інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства, на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні.

ЄІБ у 2021 році доповнив свій портфель довгострокового кредитування в Україні, залучаючи додаткові майже EUR29 млн у формі грантів ЄС на розвиток міського транспорту, енергоефективність громадських будівель, відновлення соціальної інфраструктури, а також розвиток професійно-технічної освіти.

Загалом за 15 років роботи в Україні ЄІБ інвестував понад EUR7 млрд у державний та приватний сектори країни. Інвестиції ЄІБ лише у державний сектор сягнули EUR5,9 млрд, що становить найбільший портфель серед усіх міжнародних фінансових установ, які працюють в Україні.

Теги: #інвестиції #єіб #україна
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