ЄІБ у 2021 році інвестував в Україну EUR554 млн

Інвестиції Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україну у 2021 році сягнули EUR554 млн, що на 50% менше, ніж у 2020 році, коли інвестиції перевищили EUR1 млрд, повідомила пресслужба банку.

"Європейський інвестиційний банк, банк Європейського Союзу, інвестував EUR554 млн у 2021 році у розвиток транспортної інфраструктури, міської мобільності, освітньої інфраструктури та місцевої економіки України, зокрема підвищення стійкості до пандемії COVID-19", – зазначено в релізі банку в четвер.

Україна залишилася основною країною-реципієнтом інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства, на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні.

ЄІБ у 2021 році доповнив свій портфель довгострокового кредитування в Україні, залучаючи додаткові майже EUR29 млн у формі грантів ЄС на розвиток міського транспорту, енергоефективність громадських будівель, відновлення соціальної інфраструктури, а також розвиток професійно-технічної освіти.

Загалом за 15 років роботи в Україні ЄІБ інвестував понад EUR7 млрд у державний та приватний сектори країни. Інвестиції ЄІБ лише у державний сектор сягнули EUR5,9 млрд, що становить найбільший портфель серед усіх міжнародних фінансових установ, які працюють в Україні.