Інвестиції

20:11 02.02.2022

Проєкти трьох індустріальних парків агронапряму розробляють на Херсонщині

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Проєкти трьох індустріальних парків агронапряму розробляють на Херсонщині

На Херсонщині триває розробка трьох проєктів індустріальних парків агропромислового спрямування з орієнтовними інвестиціями на загальну суму понад 3 млрд грн, повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

"Реалізація проєктів зі створення індустріальних парків на Херсонщині сприятиме створенню понад 500 нових робочих місць. Наразі триває робота з підготовки необхідних документів для включення трьох промислових парків до Реєстру індустріальних парків", - наведено у повідомленні слова заступника голови Херсонської ОДА Андрія Граділя.

Так, триває розробка проєкту агропорту "Червоний маяк" у Новорайській територіальній громаді. Площа земельної ділянки - 15 га. Проєкт передбачає будівництво логістичного комплексу з елеватором та річковим терміналом. Орієнтовний обсяг інвестицій - 40 млн грн. Реалізація проєкту дасть змогу створити 50 нових робочих місць.

Індустріальний парк "Скадовськ Індастріал Інвест" площею 19,2 га передбачає створення підприємства харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, а також підприємства з її зберігання. Для реалізації проєкту необхідно 423 млн грн, може бути створено 400 робочих місць.

Розробляється також проєкт парку "Рост Агро" в Олешківській тергромаді, зазначається у повідомленні. Площа земельної ділянки - 12 га, орієнтовний обсяг інвестицій - EUR100 млн. Реалізація проєкту дасть змогу створити 70 робочих місць.

 

Теги: #херсонщина #індустріальний_парк
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