Інвестиції

13:48 24.01.2022

monobank розпочав бета-тестування програми mono invest

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monobank розпочав бета-тестування програми mono invest

Віртуальний monobank з 24 січня розпочав бета-тестування програми для купівлі акцій mono invest, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Є контакт! Відправляємо запрошення (на встановлення та тестування програми – ІФ) у порядку черги на передзамовленні", – написав він у Telegram-каналі у понеділок.

Раніше Гороховський уточнював, що станом на 20 січня monobank отримав 240 тис. заявок на тестування, які він планує обробляти весь лютий, щоб уже в березні застосунок став доступним для всіх клієнтів.

"У нас можна буде купувати всі папери зі списку S&P500 (на старті) та кілька найпопулярніших ETF (з 1 лютого)", - зазначив співзасновник.

За його словами, минулого тижня виникла регуляторна проблема, яка могла повністю заблокувати старт проекту. "Від розпачу мені довелося звернутися по допомогу до голови Офісу президента Андрія Єрмака, з яким до цього я не був знайомий. На превеликий подив Офіс президента в особі (заступника глави офісу ОП) Ростислава Шурми разом із головою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Русланом Магомедовим вирішили нашу проблему за один (!) день", – наголосив Гороховський.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про "сплячу" статтю українського законодавства, коли зберігач може відкрити рахунок в іноземній фінансовій установі (а не лише в Національному депозитарії) і бути у такий спосіб номінальним держателем паперів. Її реалізація дасть змогу забезпечити підтвердження прав власності клієнтів mono invest на іноземні цінні папери, проте вона потребує ще деяких регуляторних дій.

Відповідно до попередньо оголошених даних, monobank у своєму застосунку не заводитиме акції для клієнтів на рахунки депозитарію в Україні, а надасть можливість здійснювати операції через міжнародного брокера Exante.

Гороховський також попередив потенційних клієнтів відповідально ставитися до цього нового виду інвестицій. "… усі ринки майже на максимумах, і будь-який "чорний лебідь" може призвести до ефекту доміно. Тому важливо пам'ятати, що спекуляції з акціями - це рулетка, в якій виграє лише казино. Якщо ви дійсно хочете купити акції, рекомендую розглядати ці вкладення як довгострокову інвестицію, а не легкий заробіток за кілька днів", – написав він.

Як повідомлялося, про запуск власних мобільних застосунків для інвестицій або подібні плани вже заявило кілька українських компаній і банків. За повідомленням Альфа-Банку, всі розрахунки здійснюються у гривні, а цінні папери зараховуються на рахунок зберігача в Україні. Для клієнтів встановлено мінімальний поріг для інвестування від однієї акції (загалом вартість однієї акції - близько 4 тис. грн, еквівалент $150). Торгова сесія доступна у робочі дні з 16:30 до 23:00. Банк є податковим агентом клієнта, податки стягуватимуть з інвестиційного прибутку в момент продажу акцій.

Фінансова група ICU наприкінці жовтня 2021 року запустила платформу ICU Trade – інформаційний сайт online.icu та торговельну систему ICU Trade, яка дає змогу інвесторам торгувати ОВДП онлайн із миттєвими гарантованими розрахунками, зокрема з мобільних пристроїв.

Інвестиційна компанія Dragon Capital та сайт "Мінфін" із придбаного Dragon 2021 року Treeum Holdings Limited заявили про плани запуску в першому кварталі 2022 року мобільного застосунку Multi Invest для широкої аудиторії приватних інвесторів із мінімальною сумою інвестицій від 1 тис. грн.

Торговець цінними паперами "БТС Брокер" (Київ) також планує запустити мобільний застосунок із торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики на початку 2022 року.

Теги: #monobank #програма
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