Інвестиції

12:41 09.01.2022

Інвестиції в нові європейські АЕС до 2050 р. мають становити 500 млрд євро - член ЄК

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Інвестиції в нові європейські АЕС до 2050 р. мають становити 500 млрд євро - член ЄК

Член Єврокомісії (ЄК) із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон дав прогноз, що європейські АЕС нового покоління потребуватимуть до 2050 року 500 млрд євро інвестицій.

"Тільки вже наявним ядерним електростанціям потрібно до 2030 року інвестицій на 50 млрд євро. І ще 500 млрд знадобиться до 2050 року для станцій нового покоління", - заявив єврокомісар в інтерв'ю французькому недільному виданню Le Journal du dimanche.

Бретон виступає на підтримку внесення ядерної енергетики в "таксономію" - економіку, інвестиції в яку не шкодять клімату. Напередодні Нового року Єврокомісія оголосила, що до досягнення "вуглецевого нейтралітету", якого вона розраховує домогтися до 2050 року, ядерна енергетика і спалювання природного газу, незважаючи на забруднення навколишнього середовища, можуть бути внесені в "зелену таксономію".

Передбачається, що таке рішення полегшить залучення інвестицій в інфраструктуру, що сприяє боротьбі проти кліматичних змін. Для Бретона надання "зеленого" статусу ядерній енергетиці буде основоположним на перехідний період, оскільки мета досягнення до 2050 року "вуглецевого нейтралітету" потребує колосальних інвестицій. Єврокомісар вважає, що"внесення ядерної енергетики в таксономію є вирішальним, щоб дати можливість галузі залучити ті капітали, які їй знадобляться".

"Екологічний перехід спричинить промислову революцію небаченого розмаху. Як і конкурентну боротьбу за капітали між різними енергетичними джерелами. Наприклад, тільки з відновлюваних видів енергетики знадобиться інвестувати 65 млрд євро на рік. І до цього треба додати 45 млрд щорічних інвестицій для створення інфраструктур додаткових мереж", - заявив Бретон.

За його оцінкою, при 26% електрики, виробленої в ЄС за рахунок ядерної енергетики, до 2050 року ядерна енергія становитиме щонайменше 15% енергетичного балансу Євросоюзу.

Телеканал Еuronews раніше повідомив, що таксономія розколола Європейський Союз. На підтримку рішення Єврокомісії виступили Франція, у якої багато ядерних реакторів, і Польща. Австрія, Німеччина, Люксембург та Іспанія не згодні з інвестиціями в ядерну енергетику. Активістів захисту клімату, за даними каналу, обурило те, що не було запропоновано обговорити список "зелених" галузей таксономії з громадськістю.

Еuronews нагадав, що рішення Єврокомісії може бути оскаржене, якщо за це виступлять не менше 20 держав-членів ЄС, що представляють 65% населення Євросоюзу.

Теги: #європа #інвестиції #аес
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