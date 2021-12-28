Інвестиції

13:05 28.12.2021

Мінекономіки поточного тижня очікує перших заявок щодо підтримки інвестнянь - Свириденко

1 хв читати
Мінекономіки поточного тижня очікує перших заявок щодо підтримки інвестнянь - Свириденко

 Міністерство економіки цього тижня очікує надходження перших заявок на договори щодо підтримки інвестнянь, повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Перші заявки вже надійшли до Укрінвесту, що є першою точкою входу. Буквально цього тижня очікуємо, що ці заявки буде передано до Міністерства економіки на затвердження", - сказала вона, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми зможемо коментувати їх, як отримаємо", – додала Свириденко.

Теги: #інвестняня #свириденко #мінекономіки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:01 28.12.2021
Перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки: Уточнений прогноз ВВП більш стриманий і становить 3,6%

Перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки: Уточнений прогноз ВВП більш стриманий і становить 3,6%

12:05 28.12.2021
Глава Мінекономіки анонсувала масштабну реформу щодо держкомпаній у 2022 році

Глава Мінекономіки анонсувала масштабну реформу щодо держкомпаній у 2022 році

10:00 28.12.2021
Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6% - перший віце-прем'єр

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6% - перший віце-прем'єр

16:41 14.12.2021
Кабмін пом'якшив критерії до компаній-претендентів на держпідтримку інвестнянь

Кабмін пом'якшив критерії до компаній-претендентів на держпідтримку інвестнянь

11:37 30.11.2021
Мінекономіки України: Рівень тіньової економіки за I півріччя 2021 р. залишився незмінним - 31% ВВП

Мінекономіки України: Рівень тіньової економіки за I півріччя 2021 р. залишився незмінним - 31% ВВП

13:55 04.11.2021
Рада призначила Юлію Свириденко першим віце-прем'єром – міністром економіки

Рада призначила Юлію Свириденко першим віце-прем'єром – міністром економіки

11:19 02.11.2021
Глава Мінекономіки Любченко подав у відставку

Глава Мінекономіки Любченко подав у відставку

17:42 12.10.2021
Мінекономіки уповноважене захищати державу в судах щодо приватизації "Мотор Січ"

Мінекономіки уповноважене захищати державу в судах щодо приватизації "Мотор Січ"

11:45 12.10.2021
Середня ціна імпорту газу в Україну у вересні збільшилася на 26,9%, до $543,1

Середня ціна імпорту газу в Україну у вересні збільшилася на 26,9%, до $543,1

13:49 17.09.2021
Заступник керівника Офісу президента Свириденко: Цього року ми прогнозуємо зростання ВВП на рівні 3,8%

Заступник керівника Офісу президента Свириденко: Цього року ми прогнозуємо зростання ВВП на рівні 3,8%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Приплив прямих іноземних інвестицій у 2021 р. очікується на рівні $6,5 млрд

Мінекономіки розгляне перші два проекти щодо "інвестнянь" майже на $100 млн

Аукціон із продажу ОГХК втратив міжнародні компанії через відмову уряду від допгарантій – радник із приватизації

Шмигаль: Впроваджуємо накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації

Загальний обсяг інвестицій у розвиток авіабудування в Україні до 2030 року становитиме понад 34 млрд грн - Шмигаль

ОСТАННЄ

КМДА залучить інвестора для створення центру пляжного волейболу на о. Долобецький

Ізраїльські інвестиції в український IT-сектор можуть зрости після ухвалення закону про "Дія City" - посол Ізраїлю

Завдяки роботі ТСК Ради із захисту прав інвесторів вдалося розблокувати близько 12,5 млрд грн інвестицій

ВР розблокувала надання держсубсидій іноземним суб'єктам кінематографії під час створення фільмів в Україні

За розвиток систем зрошування відповідатиме Мінекономіки - прем'єр-міністр

Приплив прямих іноземних інвестицій у 2021 р. очікується на рівні $6,5 млрд

Виробник "Роллтона" може інвестувати $100 млн у розширення заводу в Київській області

Мінекономіки розгляне перші два проекти щодо "інвестнянь" майже на $100 млн

Аукціон із продажу ОГХК втратив міжнародні компанії через відмову уряду від допгарантій – радник із приватизації

Спецпідрозділ Офісу генпрокурора напрацював понад 60 кейсів із захисту інвестицій

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА