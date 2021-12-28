Мінекономіки поточного тижня очікує перших заявок щодо підтримки інвестнянь - Свириденко

Міністерство економіки цього тижня очікує надходження перших заявок на договори щодо підтримки інвестнянь, повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Перші заявки вже надійшли до Укрінвесту, що є першою точкою входу. Буквально цього тижня очікуємо, що ці заявки буде передано до Міністерства економіки на затвердження", - сказала вона, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми зможемо коментувати їх, як отримаємо", – додала Свириденко.