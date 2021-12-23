Ізраїльські інвестиції в український IT-сектор можуть зрости після ухвалення закону про "Дія City" - посол Ізраїлю

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський очікує зростання ізраїльських інвестицій в IT-сектор України після ухвалення закону про "Дія. City".

"Я думаю, що після ухвалення закону про "Дія. City" в Україну можуть прийти нові інвестиції. Ми говоримо вже про глибшу участь ізраїльського капіталу, ізраїльських компаній в IT-ринку в Україні, тому що для цього є передумови. А зараз, разом із набранням сили "Дія.City", створюється і законодавча база, і податкова. Тому я думаю, що цей напрям сьогодні - дуже перспективний", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, послуги, пов'язані з IT-сектором, можуть також увійти в оновлену угоду про вільну торгівлю, підготовка якої розпочнеться у 2022 році.

"IT-сектор - це один з основних останніми роками напрямів співпраці між Ізраїлем і Україною, тому що більше ніж половина аутсорсингу ізраїльського хайтеку сьогодні припадає на Україну", - сказав він.

Також посол зазначив, що"в Україні працює 30, можливо, 40 тис., програмістів на ізраїльські компанії".

"Тобто уявіть собі, що кожен із цих програмістів у середньому заробляє $3-4 тис. на місяць мінімум, а то й набагато більше. Але якщо брати навіть мінімальні зарплати, то виходить, що 30-40 тис. помножте на $3 тис. - це ізраїльський внесок в економіку України, внесок ізраїльських компаній", - наголосив Бродський.

З іншого боку, за його словами, "це український внесок в економіку нашої країни, тому що в Ізраїлі катастрофічно бракує програмістів".

"Ізраїльський хайтек - це локомотив нашої економіки. Доходи в державну скарбницю від хайтеку - це одна з найсерйозніших складових ізраїльського державного бюджету сьогодні. Тому якщо в Україні знаходяться такі люди, які можуть допомогти ізраїльським компаніям виконати їхні завдання, то це чудово. Це наші країни зближує, і це абсолютно взаємовигідна ситуація", - заявив Бродський.

За його словами, цей напрям є одним із базових в українсько-ізраїльському співробітництві поряд із сільським господарством, зрошенням і медициною. Бродський нагадав про компанію Netafim, яка розробляє проекти та продаж ізраїльських технологій у сфері крапельного зрошення.

"Нещодавно відбувся візит представників кількох ізраїльських компаній, вони виїхали в регіони, і сподіваємося, що буде продовження, тому що тема актуальна для обох країн. З боку України ми відчуваємо зацікавленість, президент про це говорив, коли він зустрічав тут нашого президента", - сказав він.

Повністю інтерв'ю розміщено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"