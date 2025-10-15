Інтерфакс-Україна
Інвестиції
14:08 15.10.2025

Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

3 хв читати
Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Видобуток природного газу й нафти в Україні залишається перспективним, насамперед з огляду на укладену з США угоду про корисні копалини, оскільки саме під ці напрямки можуть бути залучені великі обсяги американських інвестицій, вважає ексголова НАК "Нафтогаз України" та радник "Бейкень Енергетика Україна" Андрій Коболєв.

"Видобуток газу залишається перспективним. Ми підписали угоду з США про наші корисні копалини. Ми зацікавлені в тому, щоб ця угода стала інструментом залучення в Україну максимально великих обсягів американських інвестицій. Я дуже впевнено можу стверджувати, що єдиним об’єктом, куди можуть прийти ці великі обсяги, є газ або нафта", – сказав Коболєв під час Business Breakfast з Володимиром Федоріним у середу, який транслювався в Youtube.

Він пояснив, що видобуток інших корисних копалин, насамперед рідкісноземельних металів, буде вимагати довгих процесів зменшення інвестиційних ризиків.

"Якщо хтось говорить, що ми в Україні такі унікальні і що нам цього робити непотрібно, він некомпетентний. Треба пройти всі етапи, а вони здійснюються послідовно. Як кажуть, дев’ять жінок не народжують дитину за місяць, все одно треба дев’ять місяців. А тут треба дев’ять років. У нас є кілька проєктів, які пройшли перші етапи, але треба ще роки. Нафтогазовий напрямок є винятком", – зазначив Коболєв.

Він також підкреслив, що угода про корисні копалини є найбільш перспективним напрямком збільшення співпраці України з США і з адміністрацією Дональда Трампа.

"Нафта і газ є тими об’єктами, де є зараз реальний шанс зробити революцію. Я б навіть сказав – принести сланцеву революцію з Америки в Україну", – наголосив ексглава "Нафтогазу".

Як він зазначив, США мають технологію для цього, а Україна з об’єднанням трьох міністерств на базі Мінекономіки, куди ввійшли ще екологічний та сільськогосподарський напрямки, може прискорити процес видобутку сланцевого газу.

"Консолідація всіх функцій в одному міністерстві робить цей державний орган найбільш доречним для того, щоб прибрати класичні перепони, які стояли на шляху розвитку газу. Якщо змінити регулювання, залучити американських інвесторів, то в Україні в нафтогазовій сфері можна реально створити ренесанс", – вважає Коболєв.

При цьому він звернув увагу на необхідність захисту об’єктів від атак РФ, зазначивши, що, на його думку, військові зі свого боку вживають певних заходів. Водночас він зазначив, що росіяни досі не били по родовищам у стадії розробки.

"Є питання, що робити з російськими ударами. Я думаю, його доречно обговорювати з військовими. І наскільки мені відомо, вони зараз дуже активно цим переймаються. Як мені здається, у них є рішення. Але досі росіяни навіть не демонстрували великого апетиту, щоб атакувати родовища на стадії розробки", – пояснив ексглава "Нафтогазу".

Джерело: https://www.youtube.com/live/epzJ8q_jGCI

 

Теги: #нафта #інвестиції #газ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:42 15.10.2025
Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

01:48 15.10.2025
Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

Перша черга проєктів Американсько-українського інвестфонду вже формується - Свириденко

15:37 14.10.2025
Уряд продовжив дію ПСО для суб'єктів ринку газу та підвищив його ціну для виробників е/е до 31 березня 2026р на 14,3-16,7%

Уряд продовжив дію ПСО для суб'єктів ринку газу та підвищив його ціну для виробників е/е до 31 березня 2026р на 14,3-16,7%

14:23 14.10.2025
NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

NOVUS інвестував 385 млн грн в енергонезалежність мережі

19:16 13.10.2025
Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

15:52 13.10.2025
США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

США виступили за обмеження розкриття чутливої для України інформації у справі ПАТ "Татнєфть" - Мін’юст

05:36 11.10.2025
Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

Компанія Sigma+ планує залучити $200 млн на українські проєкти нерухомості у 2026 році

20:41 08.10.2025
Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

18:49 08.10.2025
Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

Група IT-компаній FRACTAL інвестує $1млн у фінтех-стартап Finerd

00:01 08.10.2025
Росія різко збільшила експорт нафти на тлі українських атак по НПЗ – ЗМІ

Росія різко збільшила експорт нафти на тлі українських атак по НПЗ – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн

Інвестиції в Україну потребують безпеки, необхідне довготривале мирне врегулювання – Келлог

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ОСТАННЄ

Соболев: У рамках реформи управління публічними інвестиціями створено понад 1 тис. місцевих інвестрад

“Мономах” повідомив про триваючі інформаційні атаки, компанія запевняє у відсутності зв’язків із РФ

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Американський фонд UMAEF інвестує в розробника monobank Fintech-IT Group з оцінкою $1 млрд та планами IPO

ДТЕК за 8 міс.-2025 інвестував у вуглевидобуток майже 5 млрд грн

"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

Кабмін перерозподілив 14,7 млн грн на супроводження угоди зі створення Американсько-Українського інвестфонду відбудови

Американсько-український інвестфонд націлений на пошук коінвесторів та статус маркетмейкера ринку – член ради

Перші черги логістичного парку Peretyn з інвестиціями 1,3 млрд грн будуть введені до кінця року – девелопер

IFC може інвестувати $25 млн у Rebuild Ukraine Fund компанії Dragon Capital

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА