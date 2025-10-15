Нафта і газ є найперспективнiшими для реалізації угоди про надра з США та залучення великих інвестицій – ексглава "Нафтогазу" Коболєв

Видобуток природного газу й нафти в Україні залишається перспективним, насамперед з огляду на укладену з США угоду про корисні копалини, оскільки саме під ці напрямки можуть бути залучені великі обсяги американських інвестицій, вважає ексголова НАК "Нафтогаз України" та радник "Бейкень Енергетика Україна" Андрій Коболєв.

"Видобуток газу залишається перспективним. Ми підписали угоду з США про наші корисні копалини. Ми зацікавлені в тому, щоб ця угода стала інструментом залучення в Україну максимально великих обсягів американських інвестицій. Я дуже впевнено можу стверджувати, що єдиним об’єктом, куди можуть прийти ці великі обсяги, є газ або нафта", – сказав Коболєв під час Business Breakfast з Володимиром Федоріним у середу, який транслювався в Youtube.

Він пояснив, що видобуток інших корисних копалин, насамперед рідкісноземельних металів, буде вимагати довгих процесів зменшення інвестиційних ризиків.

"Якщо хтось говорить, що ми в Україні такі унікальні і що нам цього робити непотрібно, він некомпетентний. Треба пройти всі етапи, а вони здійснюються послідовно. Як кажуть, дев’ять жінок не народжують дитину за місяць, все одно треба дев’ять місяців. А тут треба дев’ять років. У нас є кілька проєктів, які пройшли перші етапи, але треба ще роки. Нафтогазовий напрямок є винятком", – зазначив Коболєв.

Він також підкреслив, що угода про корисні копалини є найбільш перспективним напрямком збільшення співпраці України з США і з адміністрацією Дональда Трампа.

"Нафта і газ є тими об’єктами, де є зараз реальний шанс зробити революцію. Я б навіть сказав – принести сланцеву революцію з Америки в Україну", – наголосив ексглава "Нафтогазу".

Як він зазначив, США мають технологію для цього, а Україна з об’єднанням трьох міністерств на базі Мінекономіки, куди ввійшли ще екологічний та сільськогосподарський напрямки, може прискорити процес видобутку сланцевого газу.

"Консолідація всіх функцій в одному міністерстві робить цей державний орган найбільш доречним для того, щоб прибрати класичні перепони, які стояли на шляху розвитку газу. Якщо змінити регулювання, залучити американських інвесторів, то в Україні в нафтогазовій сфері можна реально створити ренесанс", – вважає Коболєв.

При цьому він звернув увагу на необхідність захисту об’єктів від атак РФ, зазначивши, що, на його думку, військові зі свого боку вживають певних заходів. Водночас він зазначив, що росіяни досі не били по родовищам у стадії розробки.

"Є питання, що робити з російськими ударами. Я думаю, його доречно обговорювати з військовими. І наскільки мені відомо, вони зараз дуже активно цим переймаються. Як мені здається, у них є рішення. Але досі росіяни навіть не демонстрували великого апетиту, щоб атакувати родовища на стадії розробки", – пояснив ексглава "Нафтогазу".

Джерело: https://www.youtube.com/live/epzJ8q_jGCI