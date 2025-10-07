Інтерфакс-Україна
Інвестиції
10:54 07.10.2025

Єврокомісія інвестує EUR7 млн у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа"

Фото: https://www.facebook.com

Європейська комісія інвестує 7 млн євро у розвиток і стійкість української культури через програму "Креативна Європа", яка підтримує українських митців, організації, креативні команди, повідомила в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.

Згідно з повідомленням керівниці Мінкультури в мережі Facebook, допомогу отримають такі проєкти: "Стійкість ZMINA" – підтримує українських митців і культурні організації у створенні та демонстрації своїх робіт (координатор – фонд "IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives." (Україна), партнери – Malý Berlín (Словаччина) та Trans Europe Halles (Швеція); "Культура сприяє солідарності" – сприяє розширенню доступу українців до культури та культурної спадщини (координується European Cultural Foundation (Нідерланди) у партнерстві з українськими організаціями "Інша Освіта" та "Ветеранка", а також zusa (Німеччина); "Культурні горизонти" – створює можливості для залучення українців до культурного життя в Україні та за кордоном (ініційований Український культурний фонд (УКФ) спільно з Cultural Vistas GmbH (Німеччина); UAxEU (Український культурний обмін з ЄС) – спрямований на підготовку до післявоєнного відновлення українського культурного сектору (координатор ELIA - European League of Institutes of the Arts (Нідерланди), українські партнери: Львівська національна академія мистецтв, Коаліція дієвців культури та Українська музейна асоціація, асоційований партнер – Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, європейські партнери: HKU та Culture Action Europe).

В свою черуг, в УКФ розповіли, що виграний ними грант становить 2 млн євро, і з його допомогою Фонд у 2026-2027 роках оголосить низку конкурсів для підтримки дебютів, кроссекторальної мобільності, ⁠інноваційних культурних продуктів, а також мистецьких резиденцій. 

"Усі ці конкурси будуть міжнародними – тобто для участі українські заявники повинні мати партнера з країни ЄС для реалізації проєкту. Попереду серія вебінарів і детальні роз’яснення, а сьогодні просто хочеться порадіти цій новині й титанічній роботі, яку команда виконала паралельно з основними задачами", – йдеться у повідомленні УКФ.. 

Як повідомлялося, у грудні 2024 року Україна стала повноправною учасницею програми ЄС "Креативна Європа".

Програма ЄС "Креативна Європа" спрямована на підтримку та посилення конкурентоспроможності культурного, креативного та аудіовізуального секторів, а також на розвиток і просування культурного й мовного розмаїття та збереження культурної спадщини країн Європи

Теги: #інвестиції #єс #креативна_європа

