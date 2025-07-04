ДТЕК з початку 2025 року інвестував в український вуглевидобуток 2,9 млрд грн

"ДТЕК Енерго" вклало 2,9 млрд грн власних коштів в українські шахти з початку 2025 року, повідомили у пресрелізі компанії.

"Вкладені кошти дозволяють підтримувати необхідні для роботи теплової генерації запаси палива, а також продовжувати посилено готуватися до зими", - зазначили в операційному холдингу.

З початку нинішнього року шахтарі "ДТЕК Енерго" ввели в роботу семи нових вугільних лав.

"Ми підтримуємо високий рівень інвестицій у наші вуглевидобувні підприємства, щоб забезпечити ритмічну роботу шахт та видобуток вугілля. Бо маємо бути певні, що генеруючі потужності забезпечені паливом для покриття літніх піків споживання електроенергії та майбутнього опалювального сезону", - наголосив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали понад 21,4 млрд грн – кошти були спрямовані на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність компанії в тепловій генерації станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.