НАТО має мобілізувати оборонну промисловість та інвестувати в український ВПК – Єрмак

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, якою буде війна у 2026 році та закликав країни НАТО перевести власний військово-промисловий комплекс у відповідність до вимог воєнного часу та збільшити інвестиції в український.

"Ми бачимо, якою буде війна 2026 року. FPV-дрони з ШІ, що летять на 80+ км, вони зможуть розрізняти цілі, в майбутньому - зовнішність людей, окремі характеристики. Лазерні установки, які випалюватимуть дрони в небі, та перехоплювачі з ШІ-системами. Мікрохвильова зброя, здатна збивати рої без пострілу. AI-системи управління ударами, що скорочують цикл "виявлення – ураження" до секунд. Наземні бойові дрони, оптоволокно зі збільшеною дистанцією, фронтова електронна війна", - написав Єрмак в Телеграм у четвер.

При цьому він відзначив, що російсько-українська війна – "це перша війна нової епохи", а інструменти безпеки часів Холодної війни "технологічно дорогі та втрачають ефективність".

"Що має зробити НАТО… Мобілізувати оборонну промисловість, перевести її на ритм воєнного часу. Більше інвестувати в український ВПК. Переорієнтувати оборонне планування: від танкових армій до безпілотних роїв, ШІ. Інвестувати в ППО майбутнього: лазери, мікрохвилі, хмарні системи виявлення, фронтові сітки", - написав голова Офісу президента України.

Також країни НАТО, за словами Єрмака, мають створити командування ШІ "не лише як аналітичну допомогу, а як бойову надбудову", а також переглянути логістику і стандарти: "виробництво без посередників, зброя з адаптацією до реального бою, не до паперових доктрин".

При цьому він відзначив, що у 1930-х прем’єр Британії Невілл Чемберлен вірив, що війни з Гітлером можна уникнути, але сприймав загрозу серйозно, тому почав переозброєння.

"Сьогодні Європа й НАТО - у тій самій точці. Але цього разу ворог - москва з роями дронів, дезінформацією і ядерними погрозами. Україна вже проходить цей тест", - сказав Єрмак.