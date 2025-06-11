"Ковальська" інвестувала 6,6 млн у модернізацію лабораторії

Промислово-будівельна група "Ковальська" оновила обладнання власного Інноваційно-технологічного центру Kovalska Lab, інвестувавши в перший етап модернізації 6,6 млн грн власних та міжнародних грантових коштів, повідомила її пресслужба.

"Першою модернізували лабораторію вхідного контролю сировини: провели комплексний ремонт, закупили сучасне обладнання та переоблаштували простір, демонтувавши старі фундаменти. А ще закупили новітнє лабораторне обладнання від провідних європейських виробників: німецької Testing, італійських Controls та Matest", — розповідає директорка Kovalska Lab Вікторія Співак.

Зазначається, що нове обладнання дасть змогу розширити спектр випробувальних можливостей лабораторії відповідно до європейських вимог, а також збільшити продуктивність виконання робіт і точність отриманих результатів, адже всі прилади працюють в автоматичному режимі. Спеціалізоване програмне забезпечення мінімізує вплив людського фактору на процес вимірювання.

Серед отриманих новинок— високоточне устаткування для вимірювання основних показників якості цементу, активних мінеральних добавок та інертних заповнювачів.

За словами Співак, щороку компанія впроваджує у виробництво десятки нових продуктів.

Kovalska Lab функціонує як власний R&D-підрозділ "Ковальської" вже понад 13 років. Він об’єднує понад 40 фахівців і охоплює 10 напрямків роботи від розробки інноваційних бетонів до сертифікації продукції. Нещодавно лабораторія відкрила свої послуги і для зовнішніх замовників. У спектрі можливостей — лабораторні та виїзні випробування, розробка нових продуктів, індивідуальні технічні рішення та повний технологічний супровід проєктів.

За словами Співак, компанія системно інвестує в розвиток власного R&D-напрямку, оновлює матеріально-технічне оснащення та вдосконалює підходи до досліджень, щоб мати змогу розробляти рецепти виготовлення продукції під потреби замовників.

Промислово-будівельна група "Ковальська" — найбільший в Україні виробник будівельних матеріалів та один з провідних девелоперів. Продукція компанії представлена низкою брендів, зокрема "Бетон від Ковальської", тротуарна плитка Avenue та будівельні суміші Siltek. Підприємства здійснюють повний цикл робіт від видобутку сировини, виготовлення продукції до зведення споруд різноманітного призначення. Станом на квітень 2025 року виробничі потужності Групи працюють у Київській, Житомирській, Львівській, Чернігівській областях. Завод "Ковальської" з виробництва газобетону знаходиться на тимчасово окупованій території в Новій Каховці.