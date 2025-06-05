Інтерфакс-Україна
Інвестиції
19:01 05.06.2025

Рютте запропонує членам НАТО витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

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Рютте запропонує членам НАТО витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що напередодні саміту альянсу в Гаазі міністри оборони країн-членів організації погодили майбутні зобов’язання щодо витрат на оборону: 3.5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% ВВ на інвестиції, пов’язані з обороною та безпекою.

Відповідне оголошення він зробив у четвер в Брюсселі на пресконференції по завершенню зустрічі глав оборонних відомств країн-членів Організації Північноатлантичного договору. "Ми щойно завершили нашу останню зустріч на рівні міністрів перед самітом НАТО в Гаазі. Ми домовилися про амбітний новий набір цілей щодо можливостей, і це дуже важливо. Ці цілі точно описують, в які можливості союзники повинні інвестувати протягом наступних років: протиповітряна оборона, винищувачі, танки, дрони, особовий склад, логістика та багато іншого. Все це необхідно для того, щоб наші сили стримування та оборони були сильними, а також для безпеки нашого мільярда людей. Досягнення згоди щодо того, що нам потрібно, було життєво важливим першим кроком", - повідомив генсек.

Рютте заявив, що на саміті в Гаазі, який пройде 24-25 червня, він запропонує загальний інвестиційний план, який становитиме 5% ВВП на оборонні інвестиції. "3,5% ВВП на основні оборонні витрати, а також 1,5% ВВП на рік на інвестиції, пов'язані з обороною та безпекою, такі як інфраструктура та промисловість", - деталізував він.

Крім того, в рамках зустрічі міністри також обговорили підтримку України. "Цього року союзники по НАТО вже пообіцяли понад 20 млрд євро додаткової допомоги у сфері безпеки для України. Я також вітаю додаткові зусилля підтримки, про які союзники по НАТО пообіцяли на вчорашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України", - зазначив генсек НАТО.

Рютте наголосив, що для того, щоб задовольнити ці потреби, союзникам доведеться набагато більше інвестувати в оборону. "І це зараз це та робота, яка стоїть перед нами в Гаазі: узгодити новий план інвестицій в оборону, який забезпечить нам достатньо ресурсів для стримування та захисту в цьому дедалі небезпечнішому світі", - додав він.

Також було скликано чергове засідання Групи ядерного планування НАТО. "Ядерне стримування залишається наріжним каменем безпеки Альянсу. НАТО залишатиметься ядерним альянсом доти, доки існує ядерна зброя. І ми забезпечимо, щоб ядерний потенціал НАТО залишався надійним та ефективним, щоб зберегти мир, запобігти примусу та стримати агресію. Стримувальна сила НАТО сьогодні сильна. І завдяки рішенням, які ми прийняли на цьому міністерському засіданні, ми гарантуємо, що воно залишиться сильним і завтра. Тож я з нетерпінням чекаю на успішний саміт у Гаазі пізніше цього місяця", - переконаний Рютте.

Теги: #нато #ввп #оборона

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