Інтерфакс-Україна
Інвестиції
21:37 07.05.2025

Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

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Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Верховна Рада України 8 травня розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, що стане важливим кроком у зміцненні американсько-українських відносин, повідомило посольство США в Україні.

"У День перемоги у Європі, коли ми вшановуємо перемогу свободи над тиранією, 8 травня також відкриває можливість зробити вирішальний крок в американсько-українських відносинах — Верховна Рада голосуватиме за Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови", — йдеться в повідомленні у соцмережі Х з посиланням на слова тимчасово повіреної у справах США в Україні Джулії Девіс.

У посольстві наголосили, що реалізація ключових положень угоди надсилатиме чіткий сигнал Російській Федерації про довгострокову підтримку Сполученими Штатами України.

"Швидкий прогрес у реалізації ключових положень стане потужним сигналом для Росії: Америка зацікавлена в довгостроковому успіху України", — зазначила Джулія Девіс.

Як повідомлялося, 6 травня тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс у повідомленні посольства США в соцмережі Х підкреслила, що президент Дональд Трамп "розглядає це партнерство між нашими країнами як свідчення відданості обох сторін справедливому миру та добробуту в Україні".

 

 

 

 

 

Теги: #посольство #заява #верховна_рада #сша

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