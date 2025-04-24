Інтерфакс-Україна
Інвестиції
17:41 24.04.2025

Фінська Peikko Group планує за 2 роки інвестувати EUR3 млн в новий завод в ІП "Біла Церква"

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Фінська Peikko Group Corporation оголосила про введення в експлуатацію промислової будівлі майбутнього заводу з виробництва бетонних з’єднань та композитних конструкцій в індустріальному парку "Біла Церква", заплановані інвестиції в який складуть EUR3 млн, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Ввезення обладнання триватиме протягом травня, після чого на заводі почнеться виробництво продукції для потреб будівельної галузі", - написав він у Facebook.

Нардеп уточнив, що при ввезенні обладнання Peikko Group скористається податковими та митними стимулами для учасників ІП. Зокрема, законодавством передбачена можливість звільнення від ПДВ та ввізного мита при імпорті обладнання.

На підприємстві буде створено близько 50 робочих місць.

Peikko Group має виробничі потужності у 12 країнах світу. В Україні компанія з 2023 року представлена дочірньою "Пейко Україна", яка бере участь у проєктах відбудови інфраструктури.

Річний обіг Peikko у 2023 році становив EUR262 млн.

Як повідомлялось, Peikko Group влітку минулого року уклала угоду з ІП "Біла Церква" на будівництво під ключ заводу з виробництва бетонних з'єднань і композитних конструкцій площею 2400 кв.м,

ІП "Біла Церква" та "Біла Церква 2" площею відповідно понад 24 га та понад 34 га є проєктами холдингової компанії UFuture підприємця Василя Хмельницького.

Включені до Реєстру індустріальних (промислових) промислових парків у 2018 році.

Теги: #peikko_group_corporation #біла_церква

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