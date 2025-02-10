EFI Group проведе перемовини із зарубіжними компаніями щодо страхування заводу скла на Київщині

Інвестиційний холдинг EFI Group планує перемовини з німецькою компанією Allianz Trade (раніше – Euler Hermes) та британським ринком Lloyd's щодо страхування ризиків та обладнання для проєкту заводу скла NovaSklo у Київській області, повідомив власник EFI Group Ігор Ліскі.

"Ми думаємо, як ризики застрахувати, і над цим працюємо. Буде окрема страховка на німецьке обладнання компанією Hermes. Ми працюємо також з американською DFC. Це була дуже оптимістична історія, тож подивимось, чи не зміниться вона з приходом Трампа. І відкрию вам новацію: ми подаватимемо заявку на Lloyd's, щоб це став перший застрахований приватною компанією промисловий проєкт", – розповів Ліскі на презентації проєкту NovaSklo в Києві у понеділок.

За його словами, вже стартували перемовини з німецькою стороною щодо страхування обладнання заводу.

"Думаємо, що перемовини з Hermes триватимуть мінімум 5-6 місяців. Ми вже їх розпочали і у нас є soft commitment саме під цей проєкт. Базова зустріч буде до кінця місяця. По суті це частина уряду Німеччини, і сподіваюся, що уряд України теж допомагатиме. Головна історія для обговорення – вартість грошей, хто візьме на себе ризики, хто буде партнером", – розказав Ліскі на презентації проєкту NovaSklo в Києві у понеділок.

Постачальником обладнання для заводу стане німецька компанія Horn. За контрактом, команда німецьких спеціалістів упродовж 1,5 років працюватиме на запуском виробництва, повідомив бізнесмен. Потужність першої черги заводу складатиме 25 млн кв. м скла.

За словами Ліскі, підприємство отримало ліцензію на видобуток кварцевого піску для власного виробництва скла. Запаси родовища складають близько 30 млн тонн.

EFI Group також готова найближчим часом оголосити тендер на генерального підрядника проєкту.

Окупність проєкту залежатиме від обраної стратегії виходу на ринок, зазначив Ліскі.

"Якщо вона (стратегія – ІФ-У) буде агресивна – окупність становитиме шість років. Якщо вона буде більш лагідною і клієнтоорієнтованою – буде трошки більше. Якщо ми будемо виходити зі стратегом і повним асортиментом, може бути взагалі 4,5 роки. Ближче до реалізації ми зможемо обрати стратегію", – пояснив він.

Під час презентації проєкту EFI Group та урядовий офіс із залучення інвестицій UkraineInvest підписали меморандум про співробітництво.

"Вважаю щасливою миттю, що UkraineInvest входить в співпрацю з паном Ігорем і командою, будемо разом відповідати за те, щоб цей проєкт був реалізований. UkraineInvest надасть проєкту юридичну, аналітичну, консультативну допомогу", – сказав в.о. виконавчого директора UkraineInvest Олександр Мельниченко.

Як повідомлялося, у 2024 році Ліскі анонсував будівництво заводу з виробництва віконного скла загальною вартістю $240 млн у Київській області. За його словами, власні інвестиції у проєкт складають близько $80 млн, ще близько $100 млн – це кредитно-експортне фінансування від європейських партерів, які фінансують своє обладнання. Старт будівництва запланований на весну 2025 року.

EFI Group заснована 2007 року. Опікується реалізацією бізнес-проєктів в Україні. Сфери інвестування – healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільгосппродукції.

Серед бізнесів – підприємство з виробництва тваринних жирів і кормових добавок для тварин Feednova, завод з виробництва меду "Біхайв", медмережа "Медична зірка", Житомирський картонний комбінат, виробник картонного пакування "Сем Екопак", лісопереробник "Форест технолоджі", постачальник сільгосппродукції "Ефі Агро", медичний онлайн-хаб Doc.ua.