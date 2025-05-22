Інтерфакс-Україна
Green Deal
13:14 22.05.2025

Вітроенергетика не знаходить підтримки Мінфіну щодо пільгового імпорту вітротурбін – голова УВЕА

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Вітроенергетика не знаходить підтримки Мінфіну щодо пільгового імпорту вітротурбін – голова УВЕА

Вітроенергетика не знаходить підтримки Міністерства фінансів щодо звільнення від оподаткування імпорту вітроенергетичного обладнання попри підтримку Міністерства енергетики і необхідність стимулювання розвитку цього сектору, зазначив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Учора ввечері я отримав листи, переписку між міністерствами енергетики, фінансів та економіки стосовно звільнення від оподаткування ввозу вітротурбін. Сонце, біомаса, гідро, когенерація звільнені, а вітер заблокований. Мінфін вважає, що держава втратить великі гроші на податках, хоча всі знають, що ПДВ все одно трохи пізніше повертається компанії, яка ввозила вітротурбіни, і це ніяк не впливає на бюджет", – сказав Конеченков під час конференції аналітичного центру We build Ukraine "Зелена енергетика для відбудови" у четвер в Києві.

За його словами, вітроенергетика вже майже рік, з червня 2024 року, почала добиватися звільнення від оподаткування ввозу обладнання, але результату немає, і це є однією з причин гальмування розвитку цього сектора.

"Єдиний позитив, що нас підтримує Міненерго, бо хоче розвивати вітроенергетику", – зазначив Конеченков.

Керівник департаменту відновлювальної енергетики ОККО, яка будує низку вітроенергетичних проєктів,  Олекса Коненко зі свого боку також висловився за звільнення імпорту вітротурбін, зокрема від ПДВ.

"Вітротурбіни - це комплексний об’єкт, і якщо він імпортується, то ніхто не імпортує подетально. Як наслідок, сьогодні ми заплатили ПДВ і майже відразу подаємо на його відшкодування. Ніякого ефекту для держави, тільки для компаній збільшує капіталовкладення і потреби в інвестиціях, а також призводить до витрачання часу на повернення ПДВ, який би мав бути продуктивно витрачений безпосередньо на реалізацію проєкту", – зазначив він.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до керівників органів влади з проханням максимально швидко підтримати законопроєкт №11455 про звільнення від ввізних мит вітроенергетичних генераторних установок, зареєстрований в кінці липня.

На її думку, прийняття закону дасть змогу знизити вартість вітроенергетичних електрогенерувальних установок, підвищивши доступність таких товарів і сприятиме більш швидкому відновленню та розширенню вітроенергетичних потужностей. Згідно з карткою законопроєкта на цей час, голосування по ньому ще не було попри включення до порядку денного сесії ще у лютому 2025 року.

Раніше Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) заявляла, що прийняті Верховною Радою 16 липня 2024 року в цілому законопроєкти №11258 і №11259 про скасування мита і ПДВ на імпорт енергообладнання в Україну не передбачають подібних пільг на імпорт вітроенергетичного обладнання, що блокує будівництво нових ВЕС.

Також в УВЕА зазначили, що основне обладнання, необхідне для будівництва ВЕС, не буде звільнено від оподаткування, як того вимагає актуальна ситуація в національній енергетиці.

Теги: #вітроенергетика

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