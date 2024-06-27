Явка на основних сесіях НМТ-2024 становила 92,19%

Явка на основних сесіях національного мультипредметного тесту (НМТ) становила 92,19% у 2024 році, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"З 14 травня до 25 червня відбувалися основні сесії НМТ. Для забезпечення 18 сесій тестувань були створені та задіяні тимчасові екзаменаційні центри - 976 в Україні та 73 за кордоном (тестування відбувалося в 31 країні)", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що за оперативною інформацією, в основних сесіях НМТ узяли участь 265 298 осіб (із них 16 655 - за кордоном), а явка учасників становила 92,19% (92,81% - в Україні, 83,77% - за кордоном).

Як повідомлялося, НМТ 2024 року включає три обов'язкових предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) і один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбувалося під час основних сесій 14 травня - 25 червня, а додаткові сесії відбудуться 11-19 липня.