Генеральним секретарем Ради Європи обрано Алена Берсе
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала Алена Берсе (Alain Berset, Швейцарія) генеральним секретарем Ради Європи на п'ятирічний термін, який починається 18 вересня 2024 року.
Як повідомляє у вівторок прес-служба Парламентської асамблеї Ради Європи, у другому турі виборів Берсе отримав 114 голосів, тобто більшість поданих голосів. Решта кандидатів, Індрек Саар (Естонія) і Дідьє Рейндерс (Бельгія), отримали 85 і 46 голосів відповідно.
Ален Берсе був членом уряду Швейцарії з 2012 до 2023 року, за цей час він двічі обіймав посаду президента Конфедерації, у 2018 і 2023 роках. Як міністр Берсе очолював Федеральне міністерство внутрішніх справ. До приходу в уряд він був членом Федерального парламенту Швейцарії з 2003 до 2011 року і очолював Раду кантонів, верхню палату парламенту, у 2008-2009 роках.