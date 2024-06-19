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15:39 19.06.2024

Керівництву шахти на Львівщині повідомлено про підозру в розкраданні вугілля зі збитками майже на 2,4 млн грн

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Керівництву шахти на Львівщині повідомлено про підозру в розкраданні вугілля зі збитками майже на 2,4 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру в розкраданні чужого майна та підробці службових документів чотирьом учасникам злочинної групи, до якої входили представники керівництва однієї з шахт Львівської області та підприємець, повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури.

"За даними слідства, у період січень-лютий 2024 року організована група реалізувала схему розкрадання державного майна - "вугілля кам'яного" на одній із шахт Львівщини", - йдеться в повідомленні облпрокуратури в середу.

До складу групи увійшли головний інженер - перший заступник директора, директор, начальник технологічного комплексу шахти та керівник суб’єкта господарювання. Згідно з розробленим планом, між сторонами було підписано договір купівлі-продажу "породи". При складанні офіційних документів бухгалтерського обліку товариства було зазначено недостовірні відомості. Зокрема, занижено реальний об’єм видобутих корисних копалин. Надалі "вугілля кам'яне" під виглядом "породи", яка значно дешевша за вартістю, продавали підконтрольним членам, чим заподіяли збитків майже на 2,4 млн грн.

Як поінформували в облпрокуратурі, наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та накладення арешту на їхнє майно, з метою відшкодування завданих збитків.

Теги: #збитки #шахта #львівська_область

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