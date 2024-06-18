Події

21:28 18.06.2024

Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок РФ дійсно має значення - Зеленський

1 хв читати
Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок РФ дійсно має значення - Зеленський

 Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення поблизу кордону, особливо біля Харківської області, позицій і пускових установок російської армії західною зброєю справді має значення і спрацьовує саме так, як це потрібно Україні.
"Я хочу сьогодні перш за все відзначити наших воїнів. Усіх, хто все ж таки зміг перегорнути цю сторінку війни - сторінку, яку Путін дуже хотів присвятити своєму наступу і яка стала для Росії черговою помилкою", - заявив він у відеозверненні.
За словами президента, "ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки".
Серед іншого, зазначив Зеленський, це стосується безпеки Харкова.
"Знищення поблизу кордону нашими силами, нашими воїнами позицій і пускових установок російських терористів дійсно має значення. Це спрацьовує. Саме так, як ми й очікували", - заявив він.

Теги: #зброя #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:24 18.06.2024
Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

20:15 18.06.2024
Профільна комісія парламенту Швейцарії підтримала зняття заборони на реекспорт зброї, щоб допомогти Україні, - ЗМІ

Профільна комісія парламенту Швейцарії підтримала зняття заборони на реекспорт зброї, щоб допомогти Україні, - ЗМІ

19:01 18.06.2024
Зеленський обговорив із головою Сеймасу Литви підсумки Саміту миру та подальшу співпрацю

Зеленський обговорив із головою Сеймасу Литви підсумки Саміту миру та подальшу співпрацю

18:43 18.06.2024
Зеленський підписав законопроєкти про боротьбу з "чорним" зерном

Зеленський підписав законопроєкти про боротьбу з "чорним" зерном

18:03 18.06.2024
Рекордна кількість офіцерів-випускників цьогоріч поповнить Сили оборони України - Умєров

Рекордна кількість офіцерів-випускників цьогоріч поповнить Сили оборони України - Умєров

12:47 18.06.2024
Зеленський подякував Варфоломію за приєднання до комюніке Саміту миру й зазначив, що документ залишається відкритим для підписання

Зеленський подякував Варфоломію за приєднання до комюніке Саміту миру й зазначив, що документ залишається відкритим для підписання

15:29 17.06.2024
Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС

16:51 16.06.2024
Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

Одним меседжем Путін помножив на нуль усе, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, - Зеленський

16:32 16.06.2024
Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН - Зеленський

16:12 16.06.2024
Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

Зеленський: ми узгодили роботу після Саміту миру на технічному рівні - на рівні радників і міністрів держав у форматі спеціальних зустрічей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

Від початку поточної доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення, найгарячіше на сіверському напрямку - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Війська РФ активізувалися на торецькому напрямку, зберігаючи високу активність на покровському

Голова правління Полтавського ГЗК поскаржився на свій арешт і розмір застави до ЄСПЛ

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Графіки відключень е/е в середу діятимуть цілодобово - "Укренерго"

ВР ухвалила за основу законопроєкти Кабміну про реєстр установок на біопаливі та врегулювання питання розумних мереж - Мельничук

Кабмін визначив форму посвідчення, яке пред'являють під час вручення повістки

Кабмін скасував обмеження на бронювання фахівців із розмінування операторів протимінної діяльності

Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

ВР ухвалила за основу законопроєкти про звільнення від ПДВ і митних платежів товарів для виробництва машин для розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА