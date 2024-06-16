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15:21 16.06.2024

80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

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80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру

80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це означає прихильність суверенітету нашої держави, необхідність діяльності ЗАЕС під повним контролем України, неприпустимість нападів на торговельні судна в морях, що омивають Україну, заклик до репатріації полонених за формулою "всіх на всіх" і безумовне повернення українських дітей!" - написав Лубінець у телеграм-каналі в неділю.

Комюніке, зокрема, не підписали - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

За повідомленням Reuters, у попередньому тексті комюніке саміту щодо України зафіксовано згоду учасників саміту за такими 3 аспектами:

Необхідно гарантувати безпеку у сфері використання ядерної енергії - зокрема на Запорізькій АЕС, яка має працювати відповідно до вимог МАГАТЕ і під його наглядом.

Необхідно також гарантувати безпеку торговельного судноплавства в Чорному та Азовському морях. Атаки на торговельні судна і цивільні торгові порти неприйнятні, і продовольча безпека не повинна використовуватися у військових цілях.

По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені шляхом обміну "всіх на всіх", усі депортовані українські діти і дорослі цивільні особи мають повернутися додому.

Крім того, учасники саміту вважають, що "досягнення миру потребує участі та діалогу між усіма сторонами"; тому вирішено "вжити в майбутньому конкретних кроків у вищезгаданих сферах за подальшої участі представників усіх сторін".

"Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", - йдеться у проєкті комюніке саміту. 

Теги: #саміт_миру #комюніке

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