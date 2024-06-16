У Швейцарії стартував другий день Саміту миру щодо України, готується підсумкове комюніке

Фото: сайт Президента України

У Швейцарії стартував другий день роботи глав понад 100 іноземних держав і міжнародних організацій над обговоренням Формули миру президента України Володимира Зеленського, після завершення якого, як очікується, буде оприлюднено підсумкову декларацію Саміту миру, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Так, у рамках другого дня інавгураційного Саміту заплановано спільну пресконференцію президентів України Володимира Зеленського та Швейцарії Віоли Амерд, де лідери оголосять деталі підсумкового комюніке Саміту миру.

Після цього заплановано окрему пресконференцію Володимира Зеленського для представників ЗМІ.

Крім того, відбудеться т. зв. "Гуманітарна панель" за участю генерального прокурора України Андрія Костіна, уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, а також колишніх полонених Максима Колесникова і Владислава Буряка, під час якої буде розкрито гуманітарні аспекти війни в Україні.

За повідомленням Reuters, у попередньому тексті комюніке саміту щодо України зафіксовано згоду учасників саміту за такими 3 аспектами:

Необхідно посилити безпеку в галузі використання ядерної енергії - зокрема на Запорізькій АЕС, яка має працювати відповідно до вимог МАГАТЕ і під його наглядом.

Необхідно також гарантувати безпеку торгового судноплавства в Чорному та Азовському морях. Атаки на торгові судна і цивільні торгові порти неприйнятні, і продовольча безпека не повинна використовуватися у військових цілях.

По-третє, всі військовополонені мають бути звільнені за допомогою обміну "всіх на всіх", всі депортовані українські діти і дорослі цивільні особи мають повернутися додому.

Крім того, учасники саміту вважають, що "досягнення миру потребує участі та діалогу між усіма сторонами"; тому вирішено "вжити в майбутньому конкретних кроків у вищезгаданих сферах за подальшої участі представників усіх сторін".

"Статут ООН, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може і слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", - йдеться в проєкті комюніке саміту.