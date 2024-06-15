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18:58 15.06.2024

Важелі впливу на Росію є, і вони точно будуть ефективними - Жовква

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Важелі впливу на Росію є, і вони точно будуть ефективними - Жовква

Росія відчуватиме на собі тиск світової спільноти через свою агресію в Україні, і він точно буде ефективним, заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква під час спілкування з журналістами на полях Саміту миру в Швейцарії.

"Важелі впливу на Росію, безумовно, є. Вони точно будуть ефективними. Чим голосніше Росія кричатиме, що (тиск західних країн - ІФ-У) не впливає - давайте просто згадаємо санкції. Наскільки голосно Росія кричала на початку відкритої агресії, що санкції не діють. Минуло 2 роки російської агресії, санкції посилюються. Уже такого ми не чуємо", - заявив Жовква.

Це, за його словами, означає, що санкції проти РФ працюють і працюватимуть надалі. "Це також означає, що коло тих країн, які запровадили санкції проти Росії, може розширитися. Але це лише один із інструментів".

"Є й інші інструменти, але давайте не полегшувати роботу агресору і не розкривати їх", - резюмував заступник голови Офісу президента.

Теги: #саміт_миру #жовква

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