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19:21 14.06.2024

Участь у Саміті миру візьмуть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів - Швейцарія

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Участь у Саміті миру візьмуть 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів - Швейцарія

У Саміті миру, який відкриється в суботу, 15 червня, у Швейцарії, візьмуть участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу і 8 - міжнародні організації, повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

"Президентка Віола Амгерд відкриє Саміт з миру в Україні в суботу, 15 червня. У саміті візьмуть участь 100 делегацій, зокрема 57 глав держав і урядів з усього світу. Метою саміту є започаткування мирного процесу, формування довіри та визначення ідей щодо наступних кроків на шляху до такого процесу. Усім присутнім державам має бути надана можливість висунути своє бачення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Серед представників міжнародних організацій, які долучаться до Саміту, - президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, голова Європейського парламенту Роберта Мецола, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, голова ОБСЄ Ян Борг, заступниця генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло, генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро та Вселенський патріарх Варфоломій.

Серед країн-учасниць саміту 57 представлені на найвищому рівні, 29 - на рівні міністрів, переважно глав МЗС. Шість країн - Бразилія, Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Філіппіни, Південна Африка - на рівні послів.

Зазначається, що Бразилія, Вселенський патріархат, Святий Престол і ООН представлені на саміті не як учасники, а як спостерігачі. Китайська Народна Республіка на Саміті миру не представлена.

Метою цього саміту є початок мирного процесу. Щоб досягти цього, йдеться в повідомленні, необхідні кілька елементів: найширший можливий рівень участі як сигнал підтримки, розвиток спільного розуміння щодо трьох тем, які піддаються зміцненню довіри, а саме ядерної безпеки, продовольчої безпеки та гуманітарного виміру, а також представити бачення наступних кроків, до яких залучена Росія.

"Приймаючи цей саміт, Швейцарія забезпечує платформу для діалогу, де всі присутні держави можуть внести свої ідеї щодо справедливого та тривалого миру в Україні. Участь 100 держав і організацій з усього світу є хорошою відправною точкою для цього процесу. Програма передбачає як пленарні засідання, так і дискусії на три теми, про які було згадано раніше. До них належать теми глобального інтересу, які безпосередньо стосуються великої кількості держав і які розглядалися в різних мирних планах, запропонованих щодо миру в Україні. Чи то в гуманітарній сфері, з обміном військовополоненими, звільненням цивільного населення та репатріацією дітей, чи в сферах ядерної та продовольчої безпеки – країни, які самі зазнали конфлікту, можуть внести свій власний досвід у всі ці теми", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #саміт_миру

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