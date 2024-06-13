Україні потрібні нові ЗРК Patriot і якнайшвидший перехід на літаки F-16 - Зеленський на G7

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Президент України Володимир Зеленський закликав країни-члени "Великої сімки" (G7) допомогти Україні з посиленням протиповітряної оборони та переходом на нову бойову авіацію - літаки F-16, повідомляється на сайті глави держави.

"Ми обговорюємо кілька речей, які максимально потрібні: ППО, і передусім "Петріоти", які збивають усі російські ракети, а також наша далекобійність і можливість знищувати російських терористів там, де вони є, включно з територією самої Росії. Нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив нас від російських ударів. Але ми ще в пошуку додаткових "Петріотів" і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності. Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів", - сказав Зеленський, виступаючи на саміті G7 в Італії в четвер.

За його словами, підписання в четвер безпекових угод зі США та Японією створює "довершену архітектуру відносин між Україною та "Великою сімкою" - буде сім угод з усіма вами". "Дякую. Наші люди бачать, що провідні демократії світу справді віддані підтримці української незалежності та прав кожної нації", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що українські військові вдячні за всі надані пакети військової підтримки та просять доставити їх в Україну якнайшвидше.