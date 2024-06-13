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17:05 13.06.2024

Глава Пентагону після "Рамштайн-23": У мене немає оголошень щодо батарей Patriot

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Глава Пентагону після "Рамштайн-23": У мене немає оголошень щодо батарей Patriot

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін ІІІ після засідання Контактної групи з оборони України заявив про відсутність оголошень щодо зенітного ракетного комплексу Patriot для України, але робота з цього питання триває.

"Сьогодні у мене немає жодних заяв щодо батарей Patriot. Але що можу вам сказати: я продовжую працювати над цим, і я перебуваю в постійному контакті з моїм українським колегою. І ми зробимо все можливе, щоб переконатися, що в українців є необхідні можливості, і що ми доставимо їх якнайшвидше", - сказав він на пресконференції за результатами 23-го засідання у форматі "Рамштайн".

За словами Остіна, протиповітряна оборона України і тема Patriot "уже давно перебуває в топі мого порядку денного".

"І місяць за місяцем ви чули, як я наголошую на важливості надання Україні додаткових засобів ППО", - зазначив він.

Остін додав, що США вже надали Україні одну батарею Patriot, і президент Джо Байден, радник із національної безпеки Джейк Салліван та держсекретар Ентоні Блінкен "провели багато часу, закликаючи інших надати додаткові можливості" Україні.

"І це стосується не лише Patriot, а й NASAMS, це SAMT/T. Це ціла низка можливостей, які потрібні Україні. Їм потрібні перехоплювачі на додаток до систем", - сказав глава Пентагону.

Теги: #patriot #остін

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