Ексначальник управління UkraineInvest Волянський очолив представництво польської ZPP в Україні

Назарій Волянський, який із 2023 року був начальником управління міжнародних відносин і комунікацій урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій при Кабінеті міністрів України (UkraineInvest), став новим керівником Представництва Спілки підприємців та роботодавців Польщі (ZPP) в Україні.

"Головне завдання - зміцнити позиції ZPP на українському ринку, розширити співробітництво з місцевою владою, партнерами, бізнесом і впровадити нові ініціативи для активнішого співробітництва Польщі та України", - наголошується в повідомленні ZPP з приводу призначення.

Спілка нагадала, що була заснована 2010 року й об'єднує 17 регіональних і 19 галузевих організацій, а також низку польських і міжнародних компаній, а загалом - понад 21 тис.

Зазначено, що ZPP підтримує принципи вільного ринку, чесної конкуренції, правової стабільності та прозорості, є членом Ради соціального діалогу в Польщі, має власне представництво в Брюсселі, є членом European Enterprise Alliance і SME Connect та став першою польською організацією роботодавців, яка відкрила свій офіс в Україні в липні 2022 року.

Крім того ZPP у 2022 році був серед ініціаторів Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together, у межах якої у Варшаві розпочав роботу Центр підтримки українського бізнесу (Business for Ukraine Centre, BFUC), що надає українським компаніям безоплатні юридичні, податкові, інформаційно-консультаційні послуги, допомогу в процесі релокації, здійснення експортно-імпортних операцій, використання техніко-економічних сервісів (логістика, складські приміщення, виробнича інфраструктура, доступ до польського сучасного обладнання).

Крім того, у червні 2023 року ZPP спільно з Варшавським інститутом підприємництва (WEI) запустив проєкт "Сервіс відновлення України" для залучення польських компаній до відновлення. Проєкт спрямований на налагодження контактів з органами центральної та місцевої влади, бізнесом, а також створення бази інвестиційних потреб міст і регіонів, і охоплює вісім західних і центральних областей: Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську, Житомирську, Хмельницьку та Вінницьку. У межах проєкту було відкрито офіс WEI у Києві та три контактні пункти у Львові, Луцьку та Вінниці.

Назарій Волянський починав свою кар'єру в журналістиці, де понад десять років працював випусковим редактором, ведучим, керівником міжнародного відділу на провідних українських телеканалах і порталах, а 2021 року його призначили директором із корпоративних комунікацій Торгово-промислової палати України (ТПП України), після чого він перейшов в Ukraine Invest.